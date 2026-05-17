عراق با اسپانیا و آندورا بازی میکند، ایران با خودش و البته گامبیا!
در حالی که تیم فوتبال ایران در اردوهای پیشین مشغول بازی با خودش بود و قرار است در اردوی ترکیه به مصاف گامبیا برود، تیم ملی عراق، دیگر نماینده آسیا در جام جهانی، در آخرین اردوی آمادهسازی خود مقابل تیمهای ملی آندورا و اسپانیا بازی دوستانه برگزار خواهد کرد.
نکته قابل توجه این است که فدراسیون فوتبال ایران پس از قرعهکشی جام جهانی مدعی شده بود برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با اسپانیا و پرتغال به توافق رسیده است، اما این بازیها نهایی نشد و اکنون عراق بهجای ایران با تیم ملی اسپانیا بازی خواهد کرد.
تیم ملی ایران علاوه بر اینکه هیچ حریف درجه یک یا درجه دویی برای بازی تدارکاتی ندارد، هنوز برای هیچیک از بازیکنان و اعضای تیم نیز ویزای آمریکا صادر نشده است.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز گذشته پس از دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، از برگزاری بازی تدارکاتی با تیم ملی ترکیه پس از جام جهانی خبر داد.
همزمان با ادامه بحرانهای فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال عراق روز جمعه اول خرداد ۱۴۰۵ برای برپایی اردوی آمادهسازی خود جهت مسابقات مقدماتی جام جهانی، راهی خیرونا در اسپانیا میشود.
این تیم در جریان این اردو، روز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ در دیداری دوستانه در شهر خیرونا به مصاف تیم ملی آندورا خواهد رفت.
عراق سپس روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ در شهر لاکرونیا مقابل تیم ملی اسپانیا قرار خواهد گرفت.
تیم فوتبال زنان «نائهگوهیَنگ» کره شمالی روز یکشنبه وارد کره جنوبی شد؛ برای نخستین بار در هفت سال و نیم گذشته ورزشکارانی از کره شمالی پا به خاک کره جنوبی میگذارند. این تیم روز چهارشنبه در مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان زنان آسیا، با «سوون افسی وومن» از کره جنوبی بازی میکند.
سفر یک تیم فوتبال زنان از کره شمالی به کره جنوبی، اتفاقی نادر در شرایطی است که تنشهای سیاسی میان دو کشور به سطحی رسیده که دولتهایشان عملاً هیچ ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند.
نیویورکتایمز در گزارشی با اشاره به برخی رویدادهای ورزشی در گذشته میان دو کره نوشته که چنین اتفاقاتی در برخی موارد نقش کانال دیپلماتیک را ایفا کردهاند؛ هرچند این بار انتظار نمیرود این سفر به کاهش تنشها منجر شود.
دیدار ورزشکاران دو کره، که از نظر فنی همچنان در وضعیت جنگی قرار دارند، معمولاً فراتر از یک مسابقه ورزشی تلقی میشود.
چرا نائهگوهیَنگ به کره جنوبی سفر کرده است؟
نائهگوهیَنگ که در زبان کرهای به معنی «زادگاه من» است، در پیونگیانگ مستقر است و از سوی یک شرکت شناختهشده کالاهای مصرفی در کره شمالی با همین نام حمایت مالی میشود.
این نخستین تیم کره شمالی است که در لیگ قهرمانان زنان آسیا، مهمترین رقابت باشگاهی فوتبال زنان در قاره آسیا، حضور پیدا کرده و قرار است در شهر سوون، در جنوب سئول، بازی نیمهنهایی خود را برگزار کند.
اگر این تیم در بازی چهارشنبه پیروز شود، برای دیدار فینال روز شنبه نیز در کره جنوبی باقی خواهد ماند؛ مسابقهای که آن هم در مجموعه ورزشی سوون برگزار میشود. در دیگر بازی نیمهنهایی، ملبورن سیتی استرالیا مقابل توکیو وردی بلزا از ژاپن قرار میگیرد.
در فهرست بازیکنان نائهگوهیَنگ، اعضای تیمهای ملی زنان کره شمالی حضور دارند که در سالهای اخیر قهرمان جام جهانی زیر ۲۰ سال و زیر ۱۷ سال زنان فیفا شدهاند.
به نوشته نیویورک تایمز، فوتبالیستهای زن در کره شمالی مورد توجه ویژه کیم جونگ اون، رهبر این کشور، قرار دارند؛ رهبری که حکومتش بر پایه یک نظام گسترده شخصیتپرستی شکل گرفته است.
زمانی که او در مراسم پایان سال دسامبر، میزبان تیم قهرمان جام جهانی زیر ۱۷ سال شد، بازیکنان با چشمانی اشکآلود به سمت او هجوم بردند؛ صحنهای که رسانهها آن را به استقبال از یک ستاره موسیقی تشبیه کردند.
کیم جونگسیک، مقام فوتبال کره شمالی، آن زمان گفته بود: «عشق و اعتماد رفیق دبیرکل، منبع نیرویی بود که تیم فوتبال زنان ما را به لرزهانداختن جهان و خلق یک افسانه بزرگ رساند.» او در این سخنان از عنوان رسمی کیم جونگ اون استفاده کرده بود.
آیا این سفر اهمیت سیاسی دارد؟
دو کره در مقاطع مختلف از ورزش بهعنوان مسیری برای ایجاد ارتباط دیپلماتیک استفاده کردهاند. با این حال، این دورههای تنشزدایی معمولاً کوتاهمدت بوده و اختلافات عمیق سیاسی، بهویژه بر سر برنامه هستهای کره شمالی، باعث توقف آنها شده است.
از سال ۱۹۹۰ تاکنون، دو کشور دهها برنامه ورزشی مشترک برگزار کردهاند و حتی در برخی رقابتها از جمله تنیس روی میز، فوتبال و بسکتبال، تیمهای مشترک تشکیل دادهاند. ورزشکاران دو کشور همچنین در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک و بازیهای آسیایی، زیر پرچم سفید و آبی شبهجزیره متحد کره، مشترکاً رژه رفتهاند.
تا پیش از سال ۲۰۲۳، اتحاد دوباره دو کره، هرچند دور از دسترس، یکی از اهداف رسمی هر دو کشور محسوب میشد، اما کیم جونگ اون این سیاست را کنار گذاشت.
در سال ۲۰۱۸، رهبر کره شمالی مقامها و ورزشکارانی را برای حضور در المپیک زمستانی پیونگچانگ به کره جنوبی فرستاد. این اقدام به برگزاری نشست میان دو کره منجر شد و زمینه را برای دیدارهای تاریخی کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ فراهم کرد. با این حال، مذاکرات پس از ناکامی در دستیابی به توافقی درباره کاهش برنامه هستهای کره شمالی شکست خورد و روابط دو کره بار دیگر سرد شد.
آخرین تبادل ورزشی میان دو کشور در دسامبر ۲۰۱۸ رخ داد؛ زمانی که جانگ وو-جین از کره جنوبی و چا هیو-سیم از کره شمالی در مسابقات بینالمللی تنیس روی میز اینچئون، مدال نقره دوبل مختلط را کسب کردند.
واکنش در کره جنوبی چگونه بوده است؟
تمام شهروندان کره شمالی که به خارج از کشور سفر میکنند، تحت همراهی مأموران پلیس مخفی قرار دارند؛ مأمورانی که هرگونه نشانه بیوفایی را زیر نظر میگیرند. هنگام سفر هیئتهای کره شمالی به کره جنوبی نیز پلیس محلی موظف است امنیت مسیرهای تردد آنها را تأمین کند، زیرا در گذشته فعالان ضد کره شمالی تلاش کردهاند با شعار دادن و حمل پلاکارد به آنها نزدیک شوند.
با این حال، کره جنوبی از تیم نائهگوهیَنگ استقبال کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، بلیتهای این مسابقه بهسرعت فروخته شد؛ اتفاقی غیرمعمول در کشوری که مسابقات فوتبال زنان معمولاً تماشاگران کمی دارد.
برای آنکه بازیکنان کره شمالی احساس انزوا نکنند، گروههای مدنی داوطلبانه اقدام به تشکیل گروههای تشویق کردهاند و اعلام کردهاند که در راستای «روح صلح»، از هر دو تیم حمایت خواهند کرد.
با این حال، تقریباً هیچ نشانه سیاسی آشکاری در این سفر دیده نمیشود. حضور کره شمالی در این رقابتها ناشی از تعهد این کشور به کنفدراسیون فوتبال آسیاست، نه یک اقدام دیپلماتیک.
حتی جزئیات سفر نیز نشاندهنده تداوم تنش سیاسی بود؛ چرا که نائهگوهیَنگ بهدلیل ممنوعیت پرواز مستقیم میان دو کره، مجبور شد از طریق پکن به کره جنوبی سفر کند.
در حالی که لی جهمیونگ، رئیسجمهور کره جنوبی، تلاش کرده تنشهای نظامی را کاهش دهد و روابط با پیونگیانگ را احیا کند، کیم جونگ اون در سالهای اخیر هیچ علاقهای به آشتی نشان نداده است؛ رویکردی که تفاوت آشکاری با سیاست نرمش دیپلماتیک او پیش از المپیک ۲۰۱۸ دارد.
او در ماه فوریه روابط دو کره را «خصمانهترین رابطه میان دو کشور» توصیف کرد. یک ماه بعد نیز پارلمان کره شمالی تمام اشارهها به اتحاد مجدد دو کره را از قانون اساسی حذف و آن را با دستور مقابله با نفوذ فرهنگی «غیرسوسیالیستی» از کره جنوبی جایگزین کرد.
لی وو-ته، پژوهشگر ارشد مؤسسه اتحاد ملی کره در سئول، گفت: «سفر نائهگوهیَنگ نشان میدهد کانالهای ارتباطی میان دو کره، که به نظر میرسید کاملاً بسته شدهاند، هنوز میتوانند در سطحی محدود و از طریق ورزش بینالمللی فعال باشند.»
او معتقد است: «اما نباید این سفر را بیش از حد بهعنوان نشانهای از کاهش تنش یا ازسرگیری گفتوگو میان دو کره تفسیر کرد.»
فدراسیون فوتبال افغانستان از پایان کار مجید مرتضایی، سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال این کشور خبر داد. افغانستان برای اولینبار با مرتضایی در جام قهرمانی آسیا حاضر شد و سهمیه حضور در جام جهانی را هم به دست آورد. او همچنین در جام جهانی ۲۰۲۴ افغانستان را به مرحله یکهشتم نهایی رساند.
فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که به دلیل نقش ارزشمند مجید مرتضایی در رشد، پیشرفت و رقم زدن افتخارات تازه برای فوتسال افغانستان، به گونه ویژه از او تقدیر شده است.
باشگاه چلسی، ژابی آلونسو، سرمربی پیشین رئال مادرید و بایر لورکوزن را با قراردادی چهار ساله، بهعنوان سرمربی جدید خود منصوب کرد. این مربی ۴۴ ساله اسپانیایی پس از جدایی توافقی از رئال مادرید در زمستان گذشته، و کمتر از هشت ماه پس از آغاز قرارداد سهسالهاش در اسپانیا، در دسترس بود.
او قراردادی چهار ساله از تابستان امسال با چلسی دارد که به نوشته بیبیسی، برخلاف قراردادهای ششسالهای که چلسی در سالهای اخیر ارائه میکرد، نسبتاً عادی توصیف شده است.
چلسی به تغییرات عمدهای نیاز دارد و بسیاری میگویند آلونسو میتواند فردی باشد که روند این تیم را تغییر دهد.
او پیش از دورهای ناکامی در رئال مادرید، سه سال هدایت بایر لورکوزن را برعهده داشت و این تیم آلمانی را دو سال پیش به نخستین قهرمانی بوندسلیگا در تاریخ باشگاه رساند و همچنین جام حذفی آلمان را نیز فتح کرد.
تأیید حضور آلونسو یک روز پس از شکست چلسی مقابل منچسترسیتی در فینال جام حذفی انگلیس منتشر شد.
آبیهای لندن امیدوارند او پس از فصلی که در آن دو سرمربی دائمی، انزو مارسکا و لیام روزنیور، روی نیمکت تیم نشستند، ثبات را به باشگاه بازگرداند. در حال حاضر کالوم مکفارلین دومین دوره حضورش بهعنوان سرمربی موقت را سپری میکند و این نقش را در دو بازی پایانی لیگ برتر نیز ادامه خواهد داد.
آلونسو گفت: «چلسی یکی از بزرگترین باشگاههای فوتبال جهان است و اینکه سرمربی این باشگاه بزرگ میشوم، باعث افتخار فراوان من است.
او گفت: «از گفتوگوهایی که با مالکان و مدیران ورزشی باشگاه داشتم، مشخص است که بلندپروازی مشترکی داریم. ما میخواهیم تیمی بسازیم که بتواند بهطور مداوم در بالاترین سطح رقابت کند و برای کسب جام بجنگد.»
سرمربی جدید چلسی گفت: «استعداد زیادی در این تیم وجود دارد و این باشگاه ظرفیت بسیار بالایی دارد و هدایت آن افتخار بزرگی برای من خواهد بود. حالا تمرکز روی کار سخت، ایجاد فرهنگ درست و کسب جام است.»
آلونسو پنج سال در لیگ برتر انگلیس برای لیورپول بازی کرد و در سال ۲۰۰۵ همراه این تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. او همچنین سابقه بازی در رئال سوسیداد، رئال مادرید و بایرن مونیخ را دارد.
او ۱۱۴ بازی ملی برای اسپانیا انجام داد و همراه این تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ و دو دوره جام ملتهای اروپا شد.
در هفتههای اخیر نام آلونسو به بازگشت احتمالی به لیورپول، جایی که پنج فصل در آن بازی کرده بود، نیز مطرح شده بود؛ آن هم در شرایطی که فشارها بر آرنه اشلوت پس از فصلی ناامیدکننده افزایش یافته بود.
چلسی در فصل آینده احتمالا در هیچ رقابت اروپایی حضور نخواهد داشت؛ این تیم فعلا در رده نهم جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان قرار دارد و برای رسیدن به لیگ کنفرانس اروپا باید حداقل هشتم شود؛ آن هم پس از آنکه فرصت صعود به لیگ اروپا از طریق قهرمانی در جام حذفی را از دست داد.
ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا پس از جلسه با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران درباره گفت: «نشست بسیار خوبی با فدراسیون فوتبال ایران داشتیم. فکر میکنم بسیار نزدیک با یکدیگر همکاری میکنیم و مشتاقانه منتظر استقبال از آنها در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم.»
او گفت: «همچنین فرصت داشتیم درباره برخی مسائل اجرایی صحبت کنیم؛ همانطور که با تمام فدراسیونهای عضو این کار را انجام میدهیم.»
دبیرکل فیفا گفت: «خوشحالم که توانستیم این گفتوگوی مثبت را داشته باشیم و هم فدراسیون فوتبال ایران و هم فیفا از این نشست رضایت دارند. مشتاق استقبال از تیم ملی ایران در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم.»
او در پاسخ به سوالی درباره تضمینهای مورد نظر فدراسیون فوتبال ایران برای ویزا و ورود تیم ملی به آمریکا و کانادا گفت: «ما درباره تمام مسائل مرتبط گفتوگو کردیم،»
او گفت: «فکر میکنم اینجا جای مطرح کردن جزئیات نیست. اما در مجموع نشست بسیار مثبتی بود و مشتاق ادامه گفتوگوها هستیم. درست مانند گفتوگوهایی که با همه فدراسیونهای عضو داریم و مشتاق برگزاری جام جهانی هیجانانگیزی در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.»
همچنین مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، درباره این جلسه گفت: «جلسه خیلی خوبی بود؛ ۱۰ موردی که گفته بودیم را شنیدند و برای هر کدام راه حلهایی ارائه کردند. امیدوارم که تیم ملی به جام جهانی برود و نتایج خوبی بگیرد.»
تاج پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت گفته بود: «در ترکیه جلسهای سرنوشتسازی با فیفا داریم، چون باید به ما گارانتی بدهند. مساله ویزا حل نشده و هنوز هیچ ویزایی ندادند. منتظریم ببینیم رفتار طرف مقابل چیست.»
این گفتگوها درحالی است که رویترز صبح شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که متیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، در دیدار با مقامهای فدراسیون فوتبال ایران در استانبول، درباره حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ «اطمینان خاطر» خواهد داد.
به گفته این منبع، «فیفا با مقامهای ذیربط همکاری نزدیک دارد تا همه تیمهای حاضر در جام جهانی بتوانند در محیطی امن و مطمئن رقابت کنند.»
تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ باید هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در ایالات متحده برگزار کند، اما از زمان شروع حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴، حضور این تیم در جام جهانی در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
این ابهام پس از آن افزایش یافت که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور را دریافت نکرد.
آمریکا و کانادا که همراه با مکزیک میزبان جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را «نهاد تروریستی» طبقهبندی کردهاند و اعلام کردهاند به افراد دارای ارتباط با این نهاد اجازه ورود نخواهند داد.