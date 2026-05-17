ابراز نگرانی انجمن صنفی روزنامهنگاران از تشدید فشارها بر اهالی رسانه
انجمن صنفی روزنامهنگاران با صدور بیانیهای نسبت به اعلام جرم علیه روزنامهنگاران تحت فشار «گروههای صاحب نفوذ» و «موجسازیهای سیاسی» ابراز نگرانی کرد.
این انجمن تاکید کرد ورود قوه قضاییه باید صرفا پس از احراز مستند تخلف و بر اساس قانون مطبوعات باشد، نه در واکنش به فشار خیابانی یا فضای مجازی.
انجمن صنفی روزنامهنگاران هشدار داد صدور احکام در فضای هیجانی و تحت تاثیر فشارهای غیرقضایی میتواند اعتبار دستگاه قضا را مخدوش و بیاعتمادی عمومی ایجاد کند.