هند در پی اعلام برنامه حکومت ایران برای ایجاد سازوکاری جهت مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز، نسبت به هرگونه تهدید علیه کشتیرانی تجاری و آزادی ناوبری در این مسیر راهبردی هشدار داد و آن را «غیرقابل قبول» خواند.

به گزارش منابع بین‌المللی، پارواتاننی هریش، نماینده دائم هند در سازمان ملل، در نشست ویژه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (UNECOSOC) درباره حفاظت از جریان انرژی و زنجیره تامین، بر ضرورت همکاری جهانی برای مقابله با بحران انرژی و کود ناشی از درگیری‌ها در غرب آسیا تاکید کرد.

او گفت مقابله مؤثر با بحران‌های کنونی مستلزم ترکیبی از اقدامات کوتاه‌مدت و ساختاری در کنار همکاری‌های بین‌المللی است.

هریش همچنین نگرانی دهلی‌نو درباره امنیت دریایی در تنگه هرمز را تکرار کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری، به خطر انداختن جان خدمه غیرنظامی و ایجاد مانع برای آزادی ناوبری در تنگه هرمز غیرقابل قبول است و قوانین بین‌المللی باید به طور کامل رعایت شود.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد در حال طراحی یک «سازوکار حرفه‌ای» برای تنظیم و مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طریق مسیرهای مشخص است و جزئیات این طرح به‌زودی منتشر خواهد شد.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و انرژی جهان به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در کشتیرانی آن می‌تواند بر بازارهای جهانی انرژی و زنجیره تامین کالا تاثیر بگذارد.

