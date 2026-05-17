خبرگزاری فارس: تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم به آمریکا یکی از پنج شرط واشینگتن است
خبرگزاری فارس گزارش داد آمریکا در پاسخ به پیشنهاد جمهوری اسلامی، پنج شرط اصلی را مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، «عدم پرداخت هرگونه غرامت و خسارت از سوی آمریکا، خروج و تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم از ایران به آمریکا، فعال ماندن تنها یک مجموعه از تاسیسات هستهای ایران، عدم پرداخت حتی ۲۵ درصد از داراییهای بلوکهشده ایران و منوط شدن توقف جنگ در همه ساحتها به انجام مذاکره» پنج شرط واشینگتن هستند.
فارس افزود: «حتی در صورت تحقق این شرایط از سوی ایران، تهدید تجاوز آمریکا و اسرائیل همچنان پابرجا خواهد بود.»
این در حالی است که به نوشته این رسانه حکومتی، جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره با ایالات متحده را به منوط به «۵ پیششرط اعتمادساز» کرده است.
«پایان جنگ در همه جبههها بهویژه لبنان، رفع تحریمها، آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران، جبران خسارات ناشی از جنگ و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» پنج پیششرط تهران هستند.