اختلال و قطعی ۷۴ روزه اینترنت، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی را از بین برد
انجمن بلاکچین ایران در «گزارش ملی تابآوری اقتصاد دیجیتال در بحران اینترنت ۱۴۰۴-۱۴۰۵» اعلام کرد طی ۷۴ روز اختلال و قطعی اینترنت، رقمی نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی ناپدید شده است.
به نوشته سایت «آوش»، این گزارش نشاندهنده آن است که طی ۷۴ روز اختلال کمرشکن و قطعیهای پراکنده، اما هدفمند، «رقمی معادل بودجه عمرانی چندین استان بزرگ کشور به سادگی دود شده و به هوا رفته است.»
گزارش این انجمن همچنین حاکی است که خسارت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بهمعنای «نابودی فرصتهای شغلی برای بیش از ۲ میلیون جوان متخصص است که در حوزههای برنامهنویسی، دیجیتال مارکتینگ و بلاکچین فعالیت میکردند.»
بر اساس این گزارش، این شرایط به مهاجرت بیشتر متخصصان فناوری اطلاعات منجر میشود و در همین ارتباط، آمار این دو سال، «رشدی تکاندهنده و ۳۰۰ درصدی را نشان میدهد» و «این مهاجرت تودهای، اقتصاد ایران را در برابر رقبای منطقهای مانند امارات، عربستان و ترکیه به شدت ضعیف کرده است.»