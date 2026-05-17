ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا پس از جلسه با مهدی تاج، در پاسخ به سوالی درباره تضمین‌های مورد نظر فدراسیون فوتبال ایران برای ویزا و ورود تیم ملی به آمریکا و کانادا گفت: «ما درباره تمام مسائل مرتبط گفت‌وگو کردیم.»

او گفت: «فکر می‌کنم اینجا جای مطرح کردن جزئیات نیست. اما در مجموع نشست بسیار مثبتی بود و مشتاق ادامه گفت‌وگوها هستیم. درست مانند گفت‌وگوهایی که با همه فدراسیون‌های عضو داریم و مشتاق برگزاری جام جهانی هیجان‌انگیزی در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.»

گرافستروم گفت: «فرصت داشتیم درباره برخی مسائل اجرایی صحبت کنیم؛ همان‌طور که با تمام فدراسیون‌های عضو این کار را انجام می‌دهیم.»

این گفتگوها درحالی است که رویترز صبح شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که متیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، در دیدار با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران در استانبول، درباره حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ «اطمینان خاطر» خواهد داد.

تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ باید هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در ایالات متحده برگزار کند، اما از زمان شروع حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴، حضور این تیم در جام جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

این ابهام پس از آن افزایش یافت که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور را دریافت نکرد.

آمریکا و کانادا که همراه با مکزیک میزبان جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را «نهاد تروریستی» طبقه‌بندی کرده‌اند و اعلام کرده‌اند به افراد دارای ارتباط با این نهاد اجازه ورود نخواهند داد.





