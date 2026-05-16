گزینه‌هایی از بمباران گسترده تا عملیات زمینی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران روی میز قرار دارد. نیویورک‌تایمز گزارش داد که مقام‌های دولت ترامپ طرح‌هایی برای تشدید عملیات نظامی علیه حکومت ایران تهیه کرده‌اند؛ اما رییس‌جمهوری آمریکا هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، هم‌زمان تلاش‌هایی از سوی کشورهای مختلف برای دستیابی به توافقی انجام شده که ایران را به بازگشایی تنگه هرمز وادار کند و به ترامپ امکان دهد پایان درگیری را به عنوان یک پیروزی سیاسی معرفی کند.

با این حال، ترامپ پس از ترک پکن، پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی را برای حل‌وفصل بحران رد کرد و به خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری گفت: «آن را نگاه کردم و اگر جمله اولش را نپسندم، همان‌جا کنار می‌اندازم.»

ترامپ همچنین تایید کرد موضوع ایران را با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، مطرح کرده اما از او نخواسته برای اعمال فشار بر تهران اقدام کند. چین شریک راهبردی جمهوری اسلامی و یکی از اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان نفت عبوری از مسیر تنگه هرمز است.

آمریکا برای بازگشت «عملیات خشم حماسی» آماده می‌شود

به گزارش نیویورک‌تایمز، وزارت جنگ آمریکا در حال آماده‌سازی برای احتمال ازسرگیری عملیات «خشم حماسی» است؛ عملیاتی که پس از اعلام آتش‌بس در ماه گذشته متوقف شد و اکنون ممکن است با نامی جدید از سر گرفته شود.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، این هفته در کنگره گفت: «اگر لازم باشد، برنامه‌ای برای تشدید اقدامات داریم.» او در عین حال افزود پنتاگون برای پایان عملیات و بازگرداندن بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در خاورمیانه نیز برنامه دارد.

دو مقام خاورمیانه‌ای به نیویورک‌تایمز گفته‌اند آمریکا و اسرائیل بزرگ‌ترین سطح آماده‌سازی نظامی از زمان آتش‌بس را برای احتمال ازسرگیری حملات علیه حکومت ایران آغاز کرده‌اند و این حملات ممکن است از هفته آینده شروع شود.

ترامپ نیز پیش از سفر به چین هشدار داده بود: «یا توافق می‌کنند یا نابود خواهند شد. در هر صورت، ما پیروز می‌شویم.»

گزینه‌های روی میز: از بمباران تا عملیات نیروهای ویژه در ایران

به نوشته این روزنامه، یکی از گزینه‌های مورد بررسی، بمباران گسترده‌تر اهداف نظامی و زیرساختی ایران است.

گزینه دیگر شامل اعزام نیروهای عملیات ویژه آمریکا برای دسترسی به مواد هسته‌ای مدفون در عمق زمین، به‌ویژه در سایت هسته‌ای اصفهان، می‌شود. مقام‌های آمریکایی گفته‌اند صدها نیروی ویژه از ماه مارس در منطقه مستقر شده‌اند تا چنین گزینه‌ای در صورت نیاز قابل اجرا باشد.

اما این عملیات به هزاران نیروی پشتیبانی نیاز خواهد داشت و احتمال درگیری مستقیم با نیروهای ایرانی را افزایش می‌دهد. مقام‌های نظامی آمریکا اذعان کرده‌اند این سناریو با خطر بالای تلفات همراه است.

نیویورک‌تایمز همچنین نوشت حدود ۵ هزار تفنگدار دریایی و ۲ هزار چترباز از لشکر ۸۲ هوابرد آمریکا در منطقه حضور دارند و منتظر دستور هستند. این نیروها می‌توانند برای تامین امنیت عملیات علیه سایت‌های هسته‌ای یا حتی تصرف جزیره خارک - مرکز مهم صادرات نفت ایران - مورد استفاده قرار گیرند؛ هرچند حفظ کنترل آن نیازمند نیروهای بیشتری خواهد بود.

قالیباف: برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم؛ غافلگیر خواهند شد

در واکنش به احتمال ازسرگیری درگیری‌ها، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «نیروهای مسلح ما آماده‌اند پاسخ شایسته‌ای به هر تجاوزی بدهند… ما برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم؛ آن‌ها غافلگیر خواهند شد.»

به گزارش نیویورک‌تایمز، هرگونه حمله جدید احتمالاً ادامه همان مسیر پیش از آتش‌بس ۱۸ فروردین خواهد بود؛ زمانی که ترامپ تهدید کرده بود در صورت باز نشدن مسیر عبور نفتکش‌ها، «تمام تمدن ایران» را نابود خواهد کرد.

ترامپ همچنین گفته بود اگر تهران تنگه هرمز را باز نکند، آمریکا پل‌ها و نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار خواهد داد. مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند این اهداف با فعالیت‌های سپاه پاسداران مرتبط بوده‌اند؛ هرچند قوانین بین‌المللی جنگ تخریب عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی برای اعمال فشار سیاسی را ممنوع می‌دانند.

پنتاگون: بیش از ۵۰ هزار نیرو آماده بازگشت به جنگ هستند

ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، این هفته به قانون‌گذاران گفت: «ما همچنان طیفی از گزینه‌ها را برای رهبران غیرنظامی حفظ کرده‌ایم.»

او جزئیات اقدامات احتمالی را اعلام نکرد، اما پیش‌تر گفته بود بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی، دو ناو هواپیمابر، بیش از ده ناوشکن و ده‌ها هواپیمای جنگی همچنان آماده ازسرگیری عملیات گسترده علیه حکومت ایران هستند.

او هشدار داد: «هیچ دشمنی نباید خویشتنداری فعلی ما را با ضعف اراده اشتباه بگیرد.»

ارزیابی اطلاعاتی آمریکا: جمهوری اسلامی بخش زیادی از توان نظامی خود را بازیابی کرده است

با وجود حملات ماه‌های گذشته، مقام‌های نظامی آمریکا در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز اذعان کرده‌اند دستیابی به پیروزی کامل دشوار خواهد بود.

به گفته آنان، آمریکا در هدف قرار دادن سایت‌های موشکی، انبارهای مهمات سپاه و زیرساخت‌های نظامی موفق بوده، اما ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد حکومت ایران دوباره به بخش عمده‌ای از سایت‌های موشکی، پرتابگرها و تاسیسات زیرزمینی خود دسترسی یافته است.

این روزنامه گزارش داد جمهوری اسلامی اکنون دسترسی عملیاتی به ۳۰ مورد از ۳۳ سایت موشکی خود در امتداد تنگه هرمز را بازیابی کرده؛ موضوعی که می‌تواند ناوهای جنگی آمریکا و نفتکش‌ها را تهدید کند.

ترامپ میان فشار سیاسی داخلی و هدف مهار برنامه هسته‌ای ایران

نیویورک‌تایمز می‌نویسد ترامپ اکنون با یک دوگانگی روبه‌رو است: جنگ به هزینه‌ای سیاسی برای او تبدیل شده، اما او هنوز به هدفی که بارها اعلام کرده - جلوگیری دائمی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای - نرسیده است.

به همین دلیل، بازگشت ترامپ از چین ممکن است آغاز مرحله‌ای تازه در تصمیم‌گیری واشینگتن درباره ایران باشد؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر بحران در خاورمیانه را بار دیگر به سمت تشدید درگیری نظامی سوق دهد.

