دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با اشاره به افزایش هزینههای اقتصادی ناشی از تقابل با جمهوری اسلامی، از شهروندان آمریکایی خواست این فشار کوتاهمدت را تحمل کنند.
او تاکید کرد جلوگیری از تهدیدهای «این گروه بسیار دیوانه»، اولویتی بالاتر از پیامدهای کوتاهمدت اقتصادی دارد.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد این کشور و امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی به توافق رسیدهاند. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنشها میان امارات و جمهوری اسلامی به دست آمده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده خبر داد اسرائیل و لبنان با تمدید ۴۵ روزه آتشبس موافقت کردهاند.
دولت لبنان در اقدامی کمسابقه با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرد.
وبسایت «قلمرو رفاه» در گزارشی در مورد مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی به نقل از علی نجاتی، کارگر بازنشسته نیشکر هفتتپه و فعال کارگری، نوشت: «نه فقط کسانی که بازنشستگی میگیرند، بلکه کارگران، معلمان و کارمندانی که مزد میگیرند، با توجه به شرایط اقتصادی امروز، روزگار سختی دارند.»
او وضعیت در مورد قیمت کالاها، هزینه درمان و مسکن را «اسفبار» دانست و تاکید کرد که دستمزدها در برابر این تورم ناتوان است.
نجاتی اشاره کرد که بازنشستگان تاکین اجتماعی در چند سال گذشته به این وضعیت اعتراض کردهاند اما «مسئولین صدای کارگران و بازنشستگان را نمیشنوند.»
این فعال کارگری در مورد حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران مشمول قانون کار که حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و با مزایا به ۲۳ میلیون تومان میرسد، گفت که این رقم «زیر خط فقر است.»
او در مورد مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی مانند پرداخت بدهی هزاران میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به تامین اجتماعی نیز گفت: «چون هیاتامنای ما زیر نظر دولت و وزارت کار است، به مطالباتمان نرسیدهایم. دولت نهتنها کمکی به این صندوق نمیکند، بلکه از این صندوق قرض میگیرد و جاهای دیگر هزینه میکند. صندوق به همین خاطر با کمبود منابع مواجه شده و دولت هم بدهیهای خود را به صندوق نمیپردازد.»
نجاتی اشاره کرد: «به همین خاطر است که میبینیم صندوق بازنشستگان با چالشی مواجه است که برای پرداخت حقوق بازنشستگان هم دچار مشکل است. ورودیهای صندوق تأمین اجتماعی هم کم شده است» و افزود: «تعطیلی شرکتها مسلماً باعث کاهش ورودی صندوقها میشود.»
او با تاکید بر این نکته که «تنها راه پیش روی بازنشستگان اعتراض است»، گفت: «الان میگویند کشور تحت شرایط خاص جنگی و بحران است و اعتراض نکنید. توده بازنشستهای که باید اعتراض خود را عملی کند...در حال حاضر با نشستها و گفتوگوهایی که با مسئولین تأمین اجتماعی داشتهایم، پیش میرویم. اگر نتیجهای کسب نشد و مسئله از این جدیتر شد، قطعاً بازنشستهها مثل سالهای گذشته مطالبات خود را با روشهای سالهای گذشته در خیابان بیان خواهند کرد.»
نیویورکتایمز به نقل از دو مقام خاورمیانهای گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی در اوایل هفته آینده هستند و این گزینهها شامل بمباران اهداف نظامی و زیرساختی و عملیات ویژه زمینی برای یافتن مواد هستهای خواهد بود.
طبق این گزارش، نیروهای عملیات ویژه اعزام شده به منطقه میتوانند در این ماموریت مورد استفاده قرار گیرند، اما چنین عملیاتی به هزاران نیروی پشتیبانی نیاز دارد.
این روزنامه افزود به گفته دستیاران ترامپ، او هنوز در مورد گامهای بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی گفتند که حدود پنج هزار تفنگدار دریایی و حدود دو هزار چترباز از لشکر ۸۲ هوابرد ویژه ارتش ایالات متحده در منطقه منتظر دستورالعمل هستند.
مقامهای نظامی نیز گفتند که این نیروها میتوانند برای دستیابی به مواد هستهای ایران در سایت اتمی اصفهان، از جمله ایمنسازی محیط برای محافظت از اپراتورهای ویژهای که وظیفه ورود به آنجا را دارند، مورد استفاده قرار گیرند. آنها همچنین اشاره کردند که این نیروها همچنین میتوانند برای تصرف جزیره خارک مورد استفاده قرار گیرند، اگرچه ارتش برای حفظ آن به نیروهای زمینی بیشتری نیاز خواهد داشت.
به گزارش نیویورکتایمز، دونالد ترامپ پس از بازگشت از چین با تصمیمی تعیینکننده درباره ایران روبهرو شده است؛ در حالی که مذاکرات برای کاهش تنش متوقف مانده، آمریکا و اسرائیل آمادهسازیهای گستردهای را برای احتمال ازسرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردهاند.
گزینههایی از بمباران گسترده تا عملیات زمینی علیه تاسیسات هستهای ایران روی میز قرار دارد. نیویورکتایمز گزارش داد که مقامهای دولت ترامپ طرحهایی برای تشدید عملیات نظامی علیه حکومت ایران تهیه کردهاند؛ اما رییسجمهوری آمریکا هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. به گفته مقامهای آمریکایی، همزمان تلاشهایی از سوی کشورهای مختلف برای دستیابی به توافقی انجام شده که ایران را به بازگشایی تنگه هرمز وادار کند و به ترامپ امکان دهد پایان درگیری را به عنوان یک پیروزی سیاسی معرفی کند.
با این حال، ترامپ پس از ترک پکن، پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی را برای حلوفصل بحران رد کرد و به خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری گفت: «آن را نگاه کردم و اگر جمله اولش را نپسندم، همانجا کنار میاندازم.»
ترامپ همچنین تایید کرد موضوع ایران را با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، مطرح کرده اما از او نخواسته برای اعمال فشار بر تهران اقدام کند. چین شریک راهبردی جمهوری اسلامی و یکی از اصلیترین دریافتکنندگان نفت عبوری از مسیر تنگه هرمز است.
آمریکا برای بازگشت «عملیات خشم حماسی» آماده میشود به گزارش نیویورکتایمز، وزارت جنگ آمریکا در حال آمادهسازی برای احتمال ازسرگیری عملیات «خشم حماسی» است؛ عملیاتی که پس از اعلام آتشبس در ماه گذشته متوقف شد و اکنون ممکن است با نامی جدید از سر گرفته شود.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، این هفته در کنگره گفت: «اگر لازم باشد، برنامهای برای تشدید اقدامات داریم.» او در عین حال افزود پنتاگون برای پایان عملیات و بازگرداندن بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در خاورمیانه نیز برنامه دارد.
دو مقام خاورمیانهای به نیویورکتایمز گفتهاند آمریکا و اسرائیل بزرگترین سطح آمادهسازی نظامی از زمان آتشبس را برای احتمال ازسرگیری حملات علیه حکومت ایران آغاز کردهاند و این حملات ممکن است از هفته آینده شروع شود.
ترامپ نیز پیش از سفر به چین هشدار داده بود: «یا توافق میکنند یا نابود خواهند شد. در هر صورت، ما پیروز میشویم.»
گزینههای روی میز: از بمباران تا عملیات نیروهای ویژه در ایران به نوشته این روزنامه، یکی از گزینههای مورد بررسی، بمباران گستردهتر اهداف نظامی و زیرساختی ایران است.
گزینه دیگر شامل اعزام نیروهای عملیات ویژه آمریکا برای دسترسی به مواد هستهای مدفون در عمق زمین، بهویژه در سایت هستهای اصفهان، میشود. مقامهای آمریکایی گفتهاند صدها نیروی ویژه از ماه مارس در منطقه مستقر شدهاند تا چنین گزینهای در صورت نیاز قابل اجرا باشد.
اما این عملیات به هزاران نیروی پشتیبانی نیاز خواهد داشت و احتمال درگیری مستقیم با نیروهای ایرانی را افزایش میدهد. مقامهای نظامی آمریکا اذعان کردهاند این سناریو با خطر بالای تلفات همراه است.
نیویورکتایمز همچنین نوشت حدود ۵ هزار تفنگدار دریایی و ۲ هزار چترباز از لشکر ۸۲ هوابرد آمریکا در منطقه حضور دارند و منتظر دستور هستند. این نیروها میتوانند برای تامین امنیت عملیات علیه سایتهای هستهای یا حتی تصرف جزیره خارک - مرکز مهم صادرات نفت ایران - مورد استفاده قرار گیرند؛ هرچند حفظ کنترل آن نیازمند نیروهای بیشتری خواهد بود.
قالیباف: برای همه گزینهها آمادهایم؛ غافلگیر خواهند شد در واکنش به احتمال ازسرگیری درگیریها، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «نیروهای مسلح ما آمادهاند پاسخ شایستهای به هر تجاوزی بدهند… ما برای همه گزینهها آمادهایم؛ آنها غافلگیر خواهند شد.»
به گزارش نیویورکتایمز، هرگونه حمله جدید احتمالاً ادامه همان مسیر پیش از آتشبس ۱۸ فروردین خواهد بود؛ زمانی که ترامپ تهدید کرده بود در صورت باز نشدن مسیر عبور نفتکشها، «تمام تمدن ایران» را نابود خواهد کرد.
ترامپ همچنین گفته بود اگر تهران تنگه هرمز را باز نکند، آمریکا پلها و نیروگاههای برق ایران را هدف قرار خواهد داد. مقامهای آمریکایی مدعیاند این اهداف با فعالیتهای سپاه پاسداران مرتبط بودهاند؛ هرچند قوانین بینالمللی جنگ تخریب عمدی زیرساختهای غیرنظامی برای اعمال فشار سیاسی را ممنوع میدانند.
پنتاگون: بیش از ۵۰ هزار نیرو آماده بازگشت به جنگ هستند ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، این هفته به قانونگذاران گفت: «ما همچنان طیفی از گزینهها را برای رهبران غیرنظامی حفظ کردهایم.»
او جزئیات اقدامات احتمالی را اعلام نکرد، اما پیشتر گفته بود بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی، دو ناو هواپیمابر، بیش از ده ناوشکن و دهها هواپیمای جنگی همچنان آماده ازسرگیری عملیات گسترده علیه حکومت ایران هستند.
او هشدار داد: «هیچ دشمنی نباید خویشتنداری فعلی ما را با ضعف اراده اشتباه بگیرد.»
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا: جمهوری اسلامی بخش زیادی از توان نظامی خود را بازیابی کرده است با وجود حملات ماههای گذشته، مقامهای نظامی آمریکا در گفتوگو با نیویورکتایمز اذعان کردهاند دستیابی به پیروزی کامل دشوار خواهد بود.
به گفته آنان، آمریکا در هدف قرار دادن سایتهای موشکی، انبارهای مهمات سپاه و زیرساختهای نظامی موفق بوده، اما ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد حکومت ایران دوباره به بخش عمدهای از سایتهای موشکی، پرتابگرها و تاسیسات زیرزمینی خود دسترسی یافته است.
این روزنامه گزارش داد جمهوری اسلامی اکنون دسترسی عملیاتی به ۳۰ مورد از ۳۳ سایت موشکی خود در امتداد تنگه هرمز را بازیابی کرده؛ موضوعی که میتواند ناوهای جنگی آمریکا و نفتکشها را تهدید کند.
ترامپ میان فشار سیاسی داخلی و هدف مهار برنامه هستهای ایران نیویورکتایمز مینویسد ترامپ اکنون با یک دوگانگی روبهرو است: جنگ به هزینهای سیاسی برای او تبدیل شده، اما او هنوز به هدفی که بارها اعلام کرده - جلوگیری دائمی از دستیابی ایران به سلاح هستهای - نرسیده است.
به همین دلیل، بازگشت ترامپ از چین ممکن است آغاز مرحلهای تازه در تصمیمگیری واشینگتن درباره ایران باشد؛ تصمیمی که میتواند مسیر بحران در خاورمیانه را بار دیگر به سمت تشدید درگیری نظامی سوق دهد.
نیویورک تایمز اشاره کرد که ترامپ با جریانهای مخالفی در مورد جنگ روبرو است، و اضافه کرد او تاکنون به آنچه که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای نامیده، دست نیافته است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نوشت که با گذشت حدود ۱۰ روز از بازداشت امیرحسین رضایی، روزنامهنگار حوزه اقتصاد در شهر اراک، گزارشها حاکی از تداوم بازداشتش و بیخبری از وضعیت او است.
پیشتر ایراناینترنشنال بر اساس اطلاعات دریافتی، گزارش داده بود که رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامهنگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارشها، ماموران امنیتی صبح چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت با یورش به منزل پدری رضایی در اراک، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نوشت ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت این روزنامهنگار در شرایطی رخ میدهد که محدودیتهای اینترنتی در ایران ادامه دارد و فشار نهادهای امنیتی بر فعالان رسانهها و اطلاعرسانی مستقل افزایش یافته است.