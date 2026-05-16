فریلنسرها؛ اولین قربانیان رکود خاموش اقتصاد دیجیتال
پایگاه خبری اقتصادنیوز از «ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامهنویسان» و «شکلگیری رکود خاموش در اقتصاد دیجیتال» بهدنبال قطع اینترنت در ایران خبر داد.
در این گزارش آمده است: «در شرایطی که اختلال اینترنت ادامه دارد، فریلنسرها بهعنوان اولین گروه حذفشده از بازار کار آنلاین مطرح شدهاند.»
اقتصادنیوز نوشت: «برنامهنویسان، طراحان و مترجمان که بخش بزرگی از درآمد خود را از پروژههای آنلاین تامین میکنند، بهدلیل محدودیتهای اینترنتی با مشکلات جدی در دسترسی به بازار کار خود مواجه شدهاند.»
این رسانه افزود: «پلتفرمهای خدماتی مانند تاکسیهای اینترنتی و سرویسهای سفارش غذا اگرچه همچنان به کار خود ادامه میدهند، اما کاهش تقاضا و افزایش هزینههای عملیاتی منجر به کاهش درآمد فعالان این بخش شده است.»