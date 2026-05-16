شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنرانی خود در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت: «جامعه جهانی باید از مردم ایران برای تغییر حکومت حمایت کند و افزود این اقدام نه تنها به سود مردم ایران بلکه به نفع خود کشورهای حامی نیز خواهد بود.»
او افزود: «باید این درک مشترک در سطح جهانی شکل بگیرد که با وجود جمهوری اسلامی هیچ کشوری نمیتواند احساس امنیت و آرامش پایدار داشته باشد.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «بسیاری از جنبشهای سیاسی در جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدهاند و افزود این موضوع درباره ایران نیز مصداق دارد.»
او خطاب به کشورهای جهان تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ثابت کرده غیرقابل اعتماد است و افزود اگر به دنبال شریک واقعی هستید به مردم ایران نگاه کنید.»
به گزارش رویترز، مهلت یک معافیت تحریمی که پیشتر از سوی واشینگتن صادر شده بود و به کشورها اجازه میداد ذخایر نفت روسیه روی دریا را خریداری کنند، شنبه منقضی شد و آمریکا این معافیت را دیگر تمدید نکرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر گفته بود که مجوز عمومی اجازه خرید نفت روسیه ذخیرهشده روی نفتکشها را تمدید نخواهد کرد.
این معافیت برای یک ماه تمدید شده بود تا به کاهش کمبود عرضه نفت و قیمتهای بالا ناشی از بسته شدن تنگه هرمز کمک کند اما رویترز نوشت که این اقدامات تاثیر کمی بر آرام کردن قیمت بنزین در آمریکا داشتهاند.
ترامپ جمعه هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جینپینگ، رییسجمهور چین، درباره احتمال لغو تحریمها علیه شرکتهای چینی خریدار نفت ایران گفتوگو کرده و بهزودی تصمیمی در این باره خواهد گرفت.
هند بزرگترین مصرفکننده نفت خام دریایی روسیه است و خرید نفت روسیه از سوی دهلینو در آوریل و مه پس از معافیتهای تحریمی افزایش یافت.
روزنامه تایم در گزارشی تحلیلی به بررسی رویکرد عربستان سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با اشاره به حملات اعلامنشده عربستان به مواضعی در خاک ایران، نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی، در خفا بهدنبال اتحادهای نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است.
بهنوشته تایم با ادامه بنبست در دیپلماسی، نگرانیها در خلیج فارس درباره دور تازهای از درگیری با ایران در حال افزایش است و این نگرانی بیش از همه در عربستان سعودی دیده میشود.
تایم افزوده بسیاری از اقدامات ریاض در هفتههای اخیر در هالهای از محرمانگی قرار داشته است. اما در حالی که وزیران سعودی در ظاهر از کاهش تنش و حسن همجواری سخن میگفتند، اکنون روشن شده که این کشور پشتپرده تلاش میکرد با استفاده از قدرت اقتصادی و نظامی خود، روند تحولات را شکل دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای سعودی در جریان مرحله فعال جنگ، حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند؛ اقداماتی که در آن زمان علنی نشد. همچنین پنجشنبه گزارش شد که مقامهای سعودی ایده یک پیمان عدمتجاوز میان کشورهای خاورمیانه را بهعنوان راهی برای حفظ صلح پس از پایان جنگ بررسی کردهاند.
عربستان سعودی با داشتن بزرگترین صادرات نفت منطقه، میزبانی از مهمترین اماکن مقدس اسلامی، جمعیتی بیش از ۳۶ میلیون نفر و نیروی هوایی قدرتمند، همواره خود را رهبر کشورهای عرب خلیج فارس دانسته است.
اما همین موقعیت، آن را به هدف طبیعی جمهوری اسلامی تبدیل کرده که در پی سلطه منطقهای است.
بهنوشته تایم دشمنی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی در موارد به چنان حملات مسلحانهای انجامیده که در نقاط دیگر جهان میتوانست به جنگی آشکار منجر شود.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک افسر این ارتش در حمله پهپادی حزبالله در جنوب لبنان در روز جمعه کشته شده است.
افسر کشتهشده فرمانده یک دسته پیادهنظام ارتش اسرائیل بود.
او هفتمین نظامی ارتش اسرائیل است که از زمان آغاز آتشبس در جنوب لبنان کشته شده، و بیستمین نظامی اسرائیلی از زمان تشدید درگیریها در منطقه در اسفندماه به شمار میرود.
یک پیمانکار غیرنظامی اسرائیلی نیز در جنوب لبنان کشته شده است.
شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران، گفت: «ایران میتواند به کشوری مانند کره جنوبی تبدیل شود، اما به دلیل وضعیت سیاسی کنونی به سمت الگویی شبیه کره شمالی سوق داده شده است.»
نشست «آینده تکنولوژی در ایران» با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سانفرانسیسکو و با شرکت فعالان حوزه فناوری در حال برگزاری است.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای توسعه تجارت، صنعت و تکنولوژی در ایران برگزار میشود.
گزارش نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال:
شاهزاده رضا پهلوی در نشست فناوری ایران در سانفرانسیسکو، با اشاره به اانقلاب ملی ایرانیان در دی ماه و جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «در قرن گذشته بسیاری از کشورها تغییر وضعیت سیاسی را تجربه کردهاند و مردم بر حکومتها چیره شدهاند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.»
او با تاکید بر این که جمهوری اسلامی در ذات خود «قابل تغییر نیست»، افزود: «سیاست مماشات کشورهای غربی با جمهوری اسلامی با هدف تغییر رفتار این حکومت دنبال شده، اما به گفته او ماهیت حکومت به گونهای است که قادر به تغییر رفتار و نگاه از منظر منافع ملی نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «امروز ملت ایران به این جمعبندی رسیده است که رفتار حکومت قابل تغییر نیست و میتوان بر سر اصل پایان دادن به این حکومت به توافق رسید.»
او چهار اصل تمامیت ارضی، جدایی دین از سیاست، برابری همه شهروندان و تصمیمگیری درباره نظام آینده از سوی مردم را محورهایی دانست که میتوان بر سر آنها به توافق رسید.
شاهزاده رضا پهلوی درباره نقشه راه بازسازی و شکوفایی ایران گفت: «بهترین نیروهای متخصص ایرانی در آمریکا میتوانند پیشدرآمدی باشند تا مردم بدانند با تغییر حکومت چه فرصتهایی ایجاد خواهد شد.»