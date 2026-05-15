دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه با فاکس‌نیوز اعلام کرد چین خواهان خرید نفت از ایالات متحده است و گسترش همکاری‌های تجاری می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.

او با تمجید از روابط خود با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، گفت: «زمانی چین از آمریکا سوءاستفاده می‌کرد، اما حالا ما در ارتباط با چین عملکرد بسیار خوبی داریم.»

ترامپ به حضور ۳۰ نفر از بزرگ‌ترین صاحبان‌کسب‌وکار آمریکا در سفر به چین اشاره کرد و افزود بسیاری از این مدیران برای نخستین‌ بار با شی دیدار کردند.