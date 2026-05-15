دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه هند در حاشیه اجلاس بریکس
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با سوبرامانیام جایشانکار، همتای هندی خود، دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس در دهلی نو انجام شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد چین خواهان خرید نفت از ایالات متحده است و گسترش همکاریهای تجاری میتواند به نفع هر دو طرف باشد.
او با تمجید از روابط خود با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، گفت: «زمانی چین از آمریکا سوءاستفاده میکرد، اما حالا ما در ارتباط با چین عملکرد بسیار خوبی داریم.»
ترامپ به حضور ۳۰ نفر از بزرگترین صاحبانکسبوکار آمریکا در سفر به چین اشاره کرد و افزود بسیاری از این مدیران برای نخستین بار با شی دیدار کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از دیدار با شی جینپینگ در پکن، به شبکه فاکسنیوز گفت رییسجمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز همکاری کند.
وزارت خارجه چین نیز اعلام کرد: «تنگه هرمز باید هرچه زودتر بازگشایی شود.»
توماج طاهباز و امیر گیتی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، گزارش میدهند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در هند گفت «تحریمهای یکجانبه» به سلاحی علیه حقوق انسانها تبدیل شدهاند و مقابله با «تروریسم اقتصادی» ماموریت ضروری بریکس است.
او افزود جمهوری اسلامی خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل و «نمایندگی عادلانه» همه مناطق جهان در شورای امنیت است.
عراقچی ادامه داد: «گروه بریکس به نمایندگی از بخش بزرگی از جمعیت و اقتصاد جهان، پتانسیل بینظیری برای تبدیل شدن به ستون فقرات یک چندجانبهگرایی واقعی دارد. ما در بریکس نه برای ایجاد یک بلوک تقابلی، بلکه برای ایجاد یک توازن استراتژیک، باید فعالیت کنیم.»
او اضافه کرد: «باید از ظرفیتهای بریکس برای بازسازی حکمرانی جهانی و بازگرداندن اعتبار به چندجانبهگرایی استفاده کنیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۲۵ اردیبهشت از گفتوگو با شی جینپینگ، همتای چینی خود، درباره پرونده ایران خبر داد.
به گفته ترامپ، رهبران دو کشور بر سر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و همچنین «باز ماندن تنگهها» توافق دارند.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «ما مشکلات مختلف زیادی را حل کردهایم؛ مشکلاتی که افراد دیگر قادر به حل آنها نبودند.»
رویترز گزارش داد رهبران دو کشور ۲۵ اردیبهشت در جریان آخرین روز سفر رسمی ترامپ به چین، در مجموعه محصور ژونگنانهای پکن دیدار کردند.
در حالی که قطع اینترنت خسارتهای سنگینی به زندگی و کسبوکار مردم وارد کرده، حکومت نهتنها محدودیتها را کاهش نداده، بلکه با طرحهایی مانند «اینترنت پرو» و «سیمکارت سفید»، به نگرانیها درباره عرضه اینترنت طبقاتی دامن زده است.
بر اساس گزارشها، برخی شهروندان پس از انتقاد از حکومت یا فعالیت در شبکههای اجتماعی، با قطع سیمکارت و اینترنت مواجه شدهاند و برای وصل دوباره، مجبور به ارائه تعهد یا فعالیت حمایتی به نفع حکومت شدهاند.
کامبیز حسینی در «برنامه» به این موضوع میپردازد.