عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت موضوع اورانیوم غنیشده برای جمهوری اسلامی «بسیار پیچیده» است و «به بنبست رسیده»، به همین دلیل تهران تصمیم گرفته پرداختن به آن را به زمان دیگری و مراحل بعدی مذاکرات با آمریکا موکول کند.
او افزود: «فعلا این موضوع اصلا موضوع گفتوگو نیست» و احتمالا در مذاکرات آینده به آن پرداخته خواهد شد.
عراقچی همچنین گفت جمهوری اسلامی مشورتهای بیشتری از روسیه خواهد گرفت تا مشخص شود آیا پیشنهادهای مسکو میتواند به تهران کمک کند یا نه.
عراقچی در ادامه گفت آمریکاییها «پیامهای متناقضی» میفرستند و جمهوری اسلامی دقیقا نمیداند نیت آنها چیست.
او افزود تهران درباره جدیت آمریکا در مذاکرات تردید دارد، اما «به محض اینکه احساس کنیم و اطمینان حاصل کنیم آنها جدی هستند و آماده یک توافق عادلانهاند، به مذاکرات برمیگردیم».
علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال، در جمع خبرنگاران درباره معرفی این تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا بهعنوان نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان گفت: «اگر بقیه ناراحت نشوند، میگوییم استقلال فصل آینده نماینده ایران در لیگ نخبگان است.»
او در ادامه درباره پیشنهاد برگزاری تورنمنت چندجانبه میان تیمهای بالای جدول برای انتخاب قهرمان و نمایندگان آسیا گفت: «به هیچ عنوان زیر بار تورنمنت چندجانبه نمیرویم، در آن شرکت نمیکنیم و از فدراسیون فوتبال میخواهم هرچه زودتر نمایندههای آسیایی را اعلام کند.»
تاجرنیا درباره آخرین وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی استقلال نیز گفت: «استقلال با بیشتر بازیکنان خود قرارداد دوساله دارد و قرارداد بخشی از بازیکنانی که قرارداد یکساله دارند نیز تمدید میشود. پنجره باشگاه بهزودی باز خواهد شد.»
او افزود: «آنهایی که خود را دلسوز استقلال میدانند، بهتر است اجازه دهند صاحبان و تصمیمگیران باشگاه این دلسوزی را بیشتر نشان دهند.»
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، با استناد به دادههای پلتفرم کاریابی «جابویژن» گزارش داد پس از آتشبس، رقابت میان جویندگان کار در شهرهای بزرگ ایران افزایش یافته و شمار متقاضیان کار با سرعتی بیشتر از فرصتهای استخدامی رشد کرده است.
بر اساس این گزارش، شیراز با افزایش ۴.۸ برابری رقابت شغلی در صدر شهرهای مورد بررسی قرار دارد.
پس از آن، مشهد با رشد ۳.۵ برابری و قم و اصفهان با رشد ۳.۴ برابری قرار گرفتهاند. تهران نیز افزایش ۲.۷ برابری رقابت میان کارجویان را ثبت کرده است.
نورنیوز نوشت بازار کار ایران پس از آتشبس وارد دورهای از «رقابت فشرده» شده؛ وضعیتی که در آن تعداد جویندگان کار سریعتر از ظرفیت جذب کارفرمایان افزایش یافته و فشار بر بازار استخدام را تشدید کرده است.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد امارات متحده عربی پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، تلاش کرد کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی و قطر را برای مشارکت در یک پاسخ نظامی هماهنگ به حملات تهران متقاعد کند، اما با رد این درخواست از سوی آنها روبهرو شد.
به گفته این منابع، محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی مجموعهای از تماسها را با رهبران منطقه از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برقرار کرد.
این منابع افزودند محمد بن زاید بر این باور بود که پاسخ گروهی کشورهای منطقه به ایران میتواند بازدارندگی ایجاد کند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت جمهوری اسلامی در تلاش است آتشبس، «اگرچه بسیار ناپایدار است»، حفظ شود و به دیپلماسی فرصت داده شود.
او افزود: «به آمریکاییها اعتماد نداریم و فقط در صورتی به مذاکرات علاقهمندیم که طرف مقابل جدی باشد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ادامه اظهاراتش گفت مذاکرات کنونی با آمریکا «از نبود اعتماد رنج میبرد» و افزود پیامهای متناقض، ما را درباره «نیت واقعی آمریکاییها» در مذاکرات مردد کرده است.
عراقچی درباره تلاشهای پاکستان برای میانجیگری نیز گفت این روند شکست نخورده اما با دشواریهایی مواجه است. او تاکید کرد: «از هر کاری که چین برای کمک به اوضاع انجام دهد، استقبال میکنیم.»
او همچنین گفت همه کشتیها میتوانند از تنگه هرمز عبور کنند، «بهجز آنهایی که با ما در جنگ هستند».
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرحی با عنوان «اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی» خبر داد که در آن پرداخت پاداش ۵۰ میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشبینی شده است.
طرح تازه اعلامشده از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تهدید علیه ترامپ را از سطح شعارهای سیاسی، فتواهای مذهبی و کارزارهای رسانهای به متن یک طرح پارلمانی برده است.
این طرح در صورت پیگیری رسمی، میتواند بار دیگر موضوع تهدید مقامهای آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی را به یکی از محورهای تنش میان تهران و واشینگتن تبدیل کند.
عزیزی گفت همانطور که ترامپ دستور داد رهبر جمهوری اسلامی را بکشند، او باید «به دست هر مسلمان و آزادهای مورد برخورد قرار بگیرد».
او افزود در این طرح پیشبینی شده اگر افراد حقیقی یا حقوقی «این رسالت دینی و اعتقادی» را انجام دهند، دولت موظف است ۵۰ میلیون یورو پاداش بپردازد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت جمهوری اسلامی معتقد است ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و برد کوپر، فرمانده سنتکام، باید بهدلیل اقدامی که به کشته شدن علی خامنهای منجر شد، «مورد برخورد و اقدام متقابل» قرار بگیرند، زیرا این را حق خود میداند.
او در برنامه اینترنتی «دایره قانون» گفت مجلس از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، چند طرح را تدوین کرده که «طرح اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی» از جمله آنهاست.
سابقه اظهارات درباره کشتن ترامپ
این تنها مورد از تهدیدها، فراخوانها و طرحهای مطرحشده علیه ترامپ از سوی مقامها، روحانیان و چهرههای نزدیک به حکومت ایران نیست و در سالهای اخیر موارد متعدد دیگری نیز در این زمینه مطرح شده است.
محمد بیات، نماینده مجلس، دوم اردیبهشت به دیدهبان ایران گفت ترامپ و نتانیاهو باید کشته شوند: «با کشتن تک نفرشان که کار تمام نمیشود اما باید این کار انجام شده و ریشه استعمار را با تیشه بزنیم.»
یک روز پیش از آن، علی شیرازی، رییس سازمان عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی، خطاب به ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی تا گرفتن انتقام قاسم سلیمانی و خامنهای از او «کوتاه نمیآید» و حتی توافق احتمالی با آمریکا نیز به معنای چشمپوشی از کشتن ترامپ نیست.
او «قصاص» ترامپ را «قطعهقطعه کردن» او در برابر جبهه مقاومت خوانده بود.
۱۵ فروردین ۱۴۰۵ نیز کامران غضنفری، نماینده تهران، با حمایت از پویش «تعیین جایزه برای ترور ترامپ» گفت هر جا جمهوری اسلامی به ترامپ یا دیگر مقامهای ارشد آمریکا و اسرائیل دسترسی پیدا کند، آنها را «به درک» واصل خواهد کرد.
چهارم اسفند ۱۴۰۴ نیز مجتبی زارعی، نماینده تهران، در شبکه ایکس نوشت: «ما هم دلمان لک زده برای کشتن قاتل حاجقاسم و قاتل بیش از هزار ایرانی؛ هیچ وقت تا این اندازه آماده قصاص ترامپ نبودیم.»
۳۰ دی ۱۴۰۴، کمیسیون امنیت ملی مجلس در بیانیهای خطاب به ترامپ اعلام کرد هرگونه «تعرض» به خامنهای به معنای اعلام جنگ با «تمام دنیای اسلام» است و آمریکا باید منتظر «صدور حکم جهاد از سوی علمای اسلام» و پاسخ «سربازان اسلام در تمام نقاط جهان» باشد.
این کمیسیون همچنین تاکید کرد ترامپ بهدلیل کشتن سلیمانی و «هزاران بیگناه در ایران» باید «مورد قصاص» قرار گیرد.
یک روز بعد، ترامپ در گفتوگو با نیوزنیشن گفت اگر جمهوری اسلامی تلاش کند تهدیدهای مربوط به کشتن او را عملی کند، آمریکا «دستورهای بسیار قاطعی» برای «محو کردن آنها از روی زمین» صادر میکند.
فتواها و جوایز برای قتل
تابستان ۱۴۰۴، برخی روحانیان و چهرههای نزدیک به حکومت، از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، مواضعی علیه ترامپ و نتانیاهو گرفتند و فتواهایی صادر کردند که بازتاب گستردهای داشت.
همان مقطع، حدود ۱۰ روحانی نزدیک به حکومت نیز در نامهای ترامپ و نتانیاهو را «محارب» و «کافر حربی» توصیف کردند.
همزمان، علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کشتن ترامپ و نتانیاهو شد و گزارشهایی درباره راهاندازی کارزارها و وبسایتهایی برای جمعآوری پول با هدف کشتن آنها منتشر شد.
در همان دوره، کارزاری با نام «عهد خون» برای «جمعآوری پول بهمنظور ترور ترامپ» راهاندازی شد و برگزارکنندگان آن اعلام کردند «بیش از ۲۷ میلیون دلار برای این هدف جمعآوری شده» است.
رسانه «مصاف»، وابسته به علیاکبر رائفیپور، چهره رسانهای حامی جمهوری اسلامی، نیز گفته بود منابع مالی ۵۰ میلیون دلاری برای کمپین موسوم به «کشتن ترامپ» تامین شده است.
همزمان، گروه هکری «حنظله» نیز در بیانیهای اعلام کرد در واکنش به تعیین جایزه ۱۰ میلیون دلاری وزارت دادگستری آمریکا برای اعضای این گروه، مبلغ ۵۰ میلیون دلار برای «حذف» ترامپ و نتانیاهو اختصاص داده است.
پیش از آن خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از راهاندازی کارزار «عهد خون» خبر داده و از هیاتهای مذهبی در ایران و دیگر کشورها خواسته بود با برگزاری تجمعات در برابر سفارتخانههای کشورهای غربی یا میدانهای اصلی شهرها، حمایت خود را از خامنهای اعلام کنند.
فارس همچنین خواستار اجرای «احکام اسلامی محاربه» علیه ترامپ و نتانیاهو شده بود.
انکار دولت، اصرار حکومت
۱۶ تیر ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در مصاحبه با تاکر کارلسون، مجری آمریکایی، گفت فتوای محاربه ارتباطی به حکومت ایران و رهبر جمهوری اسلامی ندارد.
اما منصور امامی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، در یک سخنرانی اعلام کرد ۱۰۰ میلیارد تومان به کسی پرداخت خواهد شد که «سر ترامپ» را بیاورد.
ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی، دیماه ۱۴۰۰ گفته بود اگر ترامپ و مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، بهدلیل کشتن سلیمانی در «دادگاهی عادلانه» محاکمه نشوند، مسلمانان «انتقام» او را خواهند گرفت.
حسین سلامی، فرمانده کل سابق و کشته شده سپاه پاسداران، نیز پس از کشته شدن سلیمانی بارها از «انتقام واقعی» از ترامپ و مقامهای آمریکایی سخن گفته بود.
خامنهای هم دی ۱۳۹۹ گفت کسانی که دستور کشتن سلیمانی را صادر کرده و آن را اجرا کردند «باید مجازات شوند» و «انتقام در زمان مناسب قطعا انجام خواهد شد».
حسابها و وبسایتهای وابسته به او نیز در همان دوره تصاویری از ترامپ در معرض هدفگیری منتشر کرده بودند.
پس از کشته شدن سلیمانی، احمد حمزه، نماینده وقت مجلس، اعلام کرد «از طرف مردم استان کرمان» سه میلیون دلار به هر کسی که ترامپ را بکشد پرداخت خواهد شد.