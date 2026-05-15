تهرانتایمز: آمریکا پیشنهاد ۱۴ مادهای جمهوری اسلامی را رد کرد
تهرانتایمز با استناد به اطلاعات رسیده به این روزنامه گزارش داد دولت آمریکا به پیشنهاد مکتوب جمهوری اسلامی درباره پایان جنگ پاسخ داده و پیشنهاد ۱۴ مادهای تهران را رد کرده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا با رد پیشنهادهای جمهوری اسلامی، بار دیگر موضع تحمیلی خود را، بهویژه در ارتباط با پرونده هستهای، تکرار کرده است.
تهرانتایمز افزود جمهوری اسلامی پیشنهاد خود را بر پایه روندی دو مرحلهای ارائه کرده بود؛ مرحله نخست به پایان جنگ در همه جبههها منجر میشد و در صورت برآورده شدن شروط تهران، مرحله دوم مذاکرات درباره موضوع هستهای آغاز میشد.