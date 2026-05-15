اصغر فرهادی در پاسخ به خبرنگار ایران‌اینترنشنال، کشته شدن معترضان «بی‌گناه» در جریان انقلاب ملی ایرانیان را محکوم کرد و گفت مخالفت با کشته شدن بی‌گناهان و غیرنظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست.

فرهادی در نشست خبری فیلم «داستان‌های موازی» در جشنواره کن گفت: «ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که مشغول ساختن این فیلم بودم، دو اتفاق بسیار دردناک در کشورم رخ داد.»

این کارگردان ایرانی گفت: «هر دو بسیار دردناک است و هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بی‌گناهان و غیرنظامیان به معنی موافقت با کشته شدن گروهی دیگر در خیابان‌ها نیست.»

فرهادی ادامه داد: «همدلی با کشته‌شدگان در خیابان‌ها نیز به معنی همدلی نکردن با کسانی که در جنگ کشته شدند نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایت است؛ چه در جنگ، چه در اعدام و چه کشتن معترضان.»

او در پایان گفت بسیار دردناک است که در قرن حاضر با وجود این همه پیشرفت، همچنان شاهد کشته شدن انسان‌های بی‌گناه هستیم.