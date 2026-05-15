گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پیامی از بند زنان زندان اوین به مناسبت اعطای جایزه «آزادی نوشتن» از سوی انجمن قلم آمریکا، نوشت: «مینویسیم حتی اگر آزادیمان به بند کشیده شود؛ حتی اگر مورد تهدید و تحدید قرار بگیریم و وادار به تبعید یا فدای جان شویم.»
ایرایی در این پیام نوشت، «اینجا بیپروا نوشتن از رنج مردمانی که ستم را به پیکار برمیخیزند، مجرمانه است و آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار میکنند، در سکوت فرسوده میشوند و مجرماند و سزاوار محاکمه!»
او به فقر، نابرابری، سرکوب و «کشتار سیستماتیک» در ایران اشاره کرد و نوشت نوشتن از رنج مردم «تحت ستم»، با همه هزینهها و محدودیتها، «روزنه امیدی» برای ادامه مبارزه است.
این زندانی سیاسی همچنین نوشت «ارتجاع حاکم، آزادی اندیشه و جسارت بیان را برنمیتابد، آنگاه که قلم بر چوبههای دار افراشته حمله میبرد و از فقر و نابرابری روایت میکند و بازتابی میشود از سفرههای خالی و قیام گرسنگان را نوید میدهد.»
او در پایان تاکید کرد: «ما از خفگی رها خواهیم شد و میدانیم این جز در حرکتی مشترک میسر نخواهد بود.»
آموزشکده توانا در گزارشی نوشت برخی وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاههای انقلاب، در پروندههای امنیتی بهجای دفاع از متهمان، با درخواست عفو و «اقرار ضمنی» به اتهامها، مسیر صدور و اجرای احکام سنگین از جمله اعدام را هموار میکنند.
بر اساس این گزارش، این وکلا با تجدیدنظرخواهی فوری، فرصت قانونی اعتراض را نیز از متهمان سلب میکنند.
این گزارش از «مهدی محرابی» بهعنوان یکی از این وکلا نام برده و نوشته او در پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج خیابان نامجو، مربوط به محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور، چهار معترض اعدامشده، نقش داشته است.
در این گزارش همچنین آمده خانواده برخی متهمان امنیتی تحت فشار قرار میگیرند تا بهجای وکلای مستقل، از «وکلای مورد تایید» استفاده کنند؛ اقدامی که به نوشته توانا، در مواردی به صدور احکام اعدام یا حبسهای طولانیمدت منجر شده است.
مقامهای فدرال در آمریکا اعلام کردند که محمد باقر سعد داوود الساعدی، از فرماندهان کتائب حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی متهم شده است که دیگران را به حمله به منافع آمریکایی و اسرائیلی هدایت و تشویق کرده است.
بهگفته این مقامها، او به اتهام برنامهریزی برای حمله به اماکن یهودی در ایالات متحده، از جمله یک کنیسه در شهر نیویورک، تحت پیگرد قرار گرفته است.
قرار است الساعدی جمعه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شود. هنوز مشخص نیست او چگونه بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده است.
الیزابت تسورکوف، پژوهشگر روسی-اسرائیلی که در مارس ۲۰۲۳ هنگام انجام تحقیقات دکترا در عراق توسط این گروه گروگان گرفته شده بود، در واکنش به بازداشت و انتقال او به آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «او فکر میکرد سفر به خارج از منطقه عراق و ایران ایده خوبی است. او بازداشت شده و به آمریکا منتقل شده است.»
تسورکوف به مدت ۹۰۳ روز گروگان گروه کتائب حزبالله گروگان بود و در سپتامبر ۲۰۲۵ آزاد شد.
بر اساس شکایتی کیفری که جمعه ۲۵ اردیبهشت علنی شد، محمد باقر سعد داوود الساعدی متهم است که از اواخر فوریه تاکنون دستکم ۱۸ حمله در اروپا و کانادا را در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی برنامهریزی کرده است.
طبق این شکایت، الساعدی یکی از فرماندهان کتائب حزبالله است؛ گروهی شبهنظامی در عراق که بهعنوان نیروی نیابتی سپاه پاسداران عمل میکند و به تهران در گسترش نفوذ خود در منطقه، از جمله از طریق حمله به نیروهای آمریکایی و اهداف دیپلماتیک، کمک کرده است.
در این شکایت آمده است که الساعدی قصد داشته آمریکاییها و یهودیان را در لسآنجلس و نیویورک به قتل برساند و برنامهریزی برای حمله به یک کنیسه در نیویورک را آغاز کرده بود.
در شکایت آمده است که الساعدی و همدستانش دستکم ۱۸ حمله تروریستی در اروپا و دو حمله دیگر در کانادا را برنامهریزی و هماهنگ کردهاند و مسئولیت آنها را بر عهده گرفتهاند. همچنین او متهم شده که دیگران را برای انجام حملات در داخل آمریکا، از جمله در نیویورک، هدایت و هماهنگ کرده است.
در کیفرخواست همچنین گفته شده که او بهعنوان یکی از رهبران کتائب حزبالله، قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را میشناخت. سلیمانی در سال ۲۰۲۰ در حمله نظامی آمریکا کشته شد.
دولت آمریکا همچنین اعلام کرده که الساعدی با ابومهدی المهندس، رهبر وقت کتائب حزبالله که او نیز در همان حمله سال ۲۰۲۰ کشته شد، همکاری نزدیک داشته است.
کتائب حزبالله به حمله به پایگاههای ارتش آمریکا در عراق و سوریه متهم شده و از سوی ایالات متحده بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته میشود. این گروه مدتها یکی از مهمترین اجزای شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بوده است.
کتائب حزبالله که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت، به یکی از مهمترین گروههای تشکیلدهنده نیروهای موسوم به بسیج مردمی تبدیل شد؛ ائتلافی از گروههای شبهنظامی که بعدها در ساختار امنیتی عراق ادغام شد.
با وجود این، مقامهای آمریکایی میگویند این گروه همچنان بهطور نزدیک از سپاه پاسداران دستور میگیرد و در پیشبرد نفوذ منطقهای تهران،از جمله از طریق حمله به نیروهای آمریکایی و اهداف دیپلماتیک، نقش دارد.
دامنه فعالیت این گروه فراتر از خاورمیانه چندان روشن نیست و سابقه مستندی از عملیاتهای گسترده جهانی ندارد. در مقایسه با برخی دیگر از متحدان جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و حماس در غزه، کتائب حزبالله در جنگهای دو سال گذشته در خاورمیانه تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه مارس اعلام کرد که این گروه یک خبرنگار آمریکایی به نام شلی کیتلسون را در بغداد ربوده و بعدا آزاد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد آتشبس میان اسرائیل و لبنان برای ۴۵ روز دیگر تمدید خواهد شد تا زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات فراهم شود.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روند سیاسی مذاکرات در روزهای ۱۲ و ۱۳ خرداد از سر گرفته خواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که روزهای پنجشنبه و جمعه در واشینگتن برگزار شد «بسیار سازنده» توصیف کرد.
پیشتر اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع لبنانی اعلام کرد که این کشور امیدوار است آمریکا برای توقف حملات اسرائیل در این کشور نقشآفرینی کند و هدف اصلی لبنان، توقف کامل درگیریها و تثبیت آتشبس است.
آتشبسی که ۲۷ فروردین میان دو طرف برقرار شد، در هفتههای اخیر بارها با حملات پراکنده نقض شده و قرار است یکشنبه به پایان برسد.
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در ایکس، گفت: «در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستادهاید، این نظام منفور و منزوی، همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد.»
او درباره «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران» به دو موضوع اشاره کرد و نوشت: «نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری میکنند؛ و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانوادههای آنان.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است: این اقدامات، همکاریهای ساده یا بیاهمیت نیستند؛ بلکه "یاریرسانی به جنایت علیه بشریت" محسوب میشوند.»
او افزود: «هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانهای نمیتواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین، هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت.»
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این پیام درباره اقدامات جمهوری اسلامی در مصادره اموال شهروندان گفت: «نهتنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن، یا تسهیل این مصادرهها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال میپردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت، استفاده از اموال یا داراییهای آنان برای جبران خسارت واردشده به مالکان اصلی را نیز شامل میشود.»
او در پایان تاکید کرد: «بنابراین، به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار میدهم: پیش از آنکه دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانوادهتان بیندیشید. به آن روز بیندیشید که ایران آزاد خواهد شد؛ روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند؛ روزی که اسامی آشکار خواهد شد؛ روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند.»
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پیامی از بند زنان زندان اوین به مناسبت اعطای جایزه «آزادی نوشتن» از سوی انجمن قلم آمریکا، نوشت: «مینویسیم حتی اگر آزادیمان به بند کشیده شود؛ حتی اگر مورد تهدید و تحدید قرار بگیریم و وادار به تبعید یا فدای جان شویم.»
ایرایی در این پیام نوشت، «اینجا بیپروا نوشتن از رنج مردمانی که ستم را به پیکار برمیخیزند، مجرمانه است و آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار میکنند، در سکوت فرسوده میشوند و مجرماند و سزاوار محاکمه!»
او به فقر، نابرابری، سرکوب و «کشتار سیستماتیک» در ایران اشاره کرد و نوشت نوشتن از رنج مردم «تحت ستم»، با همه هزینهها و محدودیتها، «روزنه امیدی» برای ادامه مبارزه است.
این زندانی سیاسی همچنین نوشت «ارتجاع حاکم، آزادی اندیشه و جسارت بیان را برنمیتابد، آنگاه که قلم بر چوبههای دار افراشته حمله میبرد و از فقر و نابرابری روایت میکند و بازتابی میشود از سفرههای خالی و قیام گرسنگان را نوید میدهد.»
او در پایان تاکید کرد: «ما از خفگی رها خواهیم شد و میدانیم این جز در حرکتی مشترک میسر نخواهد بود.»