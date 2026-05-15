‌گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پیامی از بند زنان زندان اوین به مناسبت اعطای جایزه «آزادی نوشتن» از سوی انجمن قلم آمریکا، نوشت: «می‌نویسیم حتی اگر آزادی‌مان به بند کشیده شود؛ حتی اگر مورد تهدید و تحدید قرار بگیریم و وادار به تبعید یا فدای جان شویم.»

ایرایی در این پیام نوشت، «اینجا بی‌پروا نوشتن از رنج مردمانی که ستم را به پیکار برمی‌خیزند، مجرمانه است و آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند، در سکوت فرسوده می‌شوند و مجرم‌اند و سزاوار محاکمه!»

او به فقر، نابرابری، سرکوب و «کشتار سیستماتیک» در ایران اشاره کرد و نوشت نوشتن از رنج مردم «تحت ستم»، با همه هزینه‌ها و محدودیت‌ها، «روزنه امیدی» برای ادامه مبارزه است.

این زندانی سیاسی همچنین نوشت «ارتجاع حاکم، آزادی اندیشه و جسارت بیان را برنمی‌تابد، آنگاه که قلم بر چوبه‌های دار افراشته حمله می‌برد و از فقر و نابرابری روایت می‌کند و بازتابی می‌شود از سفره‌های خالی و قیام گرسنگان را نوید می‌دهد.»

او در پایان تاکید کرد: «ما از خفگی رها خواهیم شد و می‌دانیم این جز در حرکتی مشترک میسر نخواهد بود.»