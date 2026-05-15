آموزشکده توانا: برخی وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی صدور احکام سنگین را هموار میکنند
آموزشکده توانا در گزارشی نوشت برخی وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاههای انقلاب، در پروندههای امنیتی بهجای دفاع از متهمان، با درخواست عفو و «اقرار ضمنی» به اتهامها، مسیر صدور و اجرای احکام سنگین از جمله اعدام را هموار میکنند.
بر اساس این گزارش، این وکلا با تجدیدنظرخواهی فوری، فرصت قانونی اعتراض را نیز از متهمان سلب میکنند.
این گزارش از «مهدی محرابی» بهعنوان یکی از این وکلا نام برده و نوشته او در پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج خیابان نامجو، مربوط به محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور، چهار معترض اعدامشده، نقش داشته است.
در این گزارش همچنین آمده خانواده برخی متهمان امنیتی تحت فشار قرار میگیرند تا بهجای وکلای مستقل، از «وکلای مورد تایید» استفاده کنند؛ اقدامی که به نوشته توانا، در مواردی به صدور احکام اعدام یا حبسهای طولانیمدت منجر شده است.
مقامهای فدرال در آمریکا اعلام کردند که محمد باقر سعد داوود الساعدی، از فرماندهان کتائب حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی متهم شده است که دیگران را به حمله به منافع آمریکایی و اسرائیلی هدایت و تشویق کرده است.
بهگفته این مقامها، او به اتهام برنامهریزی برای حمله به اماکن یهودی در ایالات متحده، از جمله یک کنیسه در شهر نیویورک، تحت پیگرد قرار گرفته است.
قرار است الساعدی جمعه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شود. هنوز مشخص نیست او چگونه بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده است.
بر اساس شکایتی کیفری که جمعه ۲۵ اردیبهشت علنی شد، محمد باقر سعد داوود الساعدی متهم است که از اواخر فوریه تاکنون دستکم ۱۸ حمله در اروپا و کانادا را در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی برنامهریزی کرده است.
طبق این شکایت، الساعدی یکی از فرماندهان کتائب حزبالله است؛ گروهی شبهنظامی در عراق که بهعنوان نیروی نیابتی سپاه پاسداران عمل میکند و به تهران در گسترش نفوذ خود در منطقه، از جمله از طریق حمله به نیروهای آمریکایی و اهداف دیپلماتیک، کمک کرده است.
در این شکایت آمده است که الساعدی قصد داشته آمریکاییها و یهودیان را در لسآنجلس و نیویورک به قتل برساند و برنامهریزی برای حمله به یک کنیسه در نیویورک را آغاز کرده بود.
در شکایت آمده است که الساعدی و همدستانش دستکم ۱۸ حمله تروریستی در اروپا و دو حمله دیگر در کانادا را برنامهریزی و هماهنگ کردهاند و مسئولیت آنها را بر عهده گرفتهاند. همچنین او متهم شده که دیگران را برای انجام حملات در داخل آمریکا، از جمله در نیویورک، هدایت و هماهنگ کرده است.
همچنین گفته شده که او بهعنوان یکی از رهبران کتائب حزبالله، قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را میشناخت. سلیمانی در سال ۲۰۲۰ در حمله نظامی آمریکا کشته شد.
دولت آمریکا همچنین اعلام کرده که الساعدی با ابومهدی المهندس، رهبر وقت کتائب حزبالله که او نیز در همان حمله سال ۲۰۲۰ کشته شد، همکاری نزدیک داشته است.
کتائب حزبالله به حمله به پایگاههای ارتش آمریکا در عراق و سوریه متهم شده و از سوی ایالات متحده بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته میشود. این گروه مدتها یکی از مهمترین اجزای شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بوده است.
کتائب حزبالله که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت، به یکی از مهمترین گروههای تشکیلدهنده نیروهای موسوم به بسیج مردمی تبدیل شد؛ ائتلافی از گروههای شبهنظامی که بعدها در ساختار امنیتی عراق ادغام شد.
با وجود این، مقامهای آمریکایی میگویند این گروه همچنان بهطور نزدیک از سپاه پاسداران دستور میگیرد و در پیشبرد نفوذ منطقهای تهران،از جمله از طریق حمله به نیروهای آمریکایی و اهداف دیپلماتیک، نقش دارد.
دامنه فعالیت این گروه فراتر از خاورمیانه چندان روشن نیست و سابقه مستندی از عملیاتهای گسترده جهانی ندارد. در مقایسه با برخی دیگر از متحدان جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و حماس در غزه، کتائب حزبالله در جنگهای دو سال گذشته در خاورمیانه تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه مارس اعلام کرد که این گروه یک خبرنگار آمریکایی به نام شلی کیتلسون را در بغداد ربوده و بعدا آزاد کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در ایکس، گفت: «در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستادهاید، این نظام منفور و منزوی، همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد.»
او درباره «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران» به دو موضوع اشاره کرد و نوشت: «نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری میکنند؛ و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانوادههای آنان.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است: این اقدامات، همکاریهای ساده یا بیاهمیت نیستند؛ بلکه "یاریرسانی به جنایت علیه بشریت" محسوب میشوند.»
او افزود: «هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانهای نمیتواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین، هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت.»
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این پیام درباره اقدامات جمهوری اسلامی در مصادره اموال شهروندان گفت: «نهتنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن، یا تسهیل این مصادرهها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال میپردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت، استفاده از اموال یا داراییهای آنان برای جبران خسارت واردشده به مالکان اصلی را نیز شامل میشود.»
او در پایان تاکید کرد: «بنابراین، به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار میدهم: پیش از آنکه دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانوادهتان بیندیشید. به آن روز بیندیشید که ایران آزاد خواهد شد؛ روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند؛ روزی که اسامی آشکار خواهد شد؛ روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند.»
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پیامی از بند زنان زندان اوین به مناسبت اعطای جایزه «آزادی نوشتن» از سوی انجمن قلم آمریکا، نوشت: «مینویسیم حتی اگر آزادیمان به بند کشیده شود؛ حتی اگر مورد تهدید و تحدید قرار بگیریم و وادار به تبعید یا فدای جان شویم.»
ایرایی در این پیام نوشت، «اینجا بیپروا نوشتن از رنج مردمانی که ستم را به پیکار برمیخیزند، مجرمانه است و آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار میکنند، در سکوت فرسوده میشوند و مجرماند و سزاوار محاکمه!»
او به فقر، نابرابری، سرکوب و «کشتار سیستماتیک» در ایران اشاره کرد و نوشت نوشتن از رنج مردم «تحت ستم»، با همه هزینهها و محدودیتها، «روزنه امیدی» برای ادامه مبارزه است.
این زندانی سیاسی همچنین نوشت «ارتجاع حاکم، آزادی اندیشه و جسارت بیان را برنمیتابد، آنگاه که قلم بر چوبههای دار افراشته حمله میبرد و از فقر و نابرابری روایت میکند و بازتابی میشود از سفرههای خالی و قیام گرسنگان را نوید میدهد.»
او در پایان تاکید کرد: «ما از خفگی رها خواهیم شد و میدانیم این جز در حرکتی مشترک میسر نخواهد بود.»
دو مقام آمریکایی اعلام کردند که پنتاگون برنامههای خود برای اعزام چهار هزار نیرو از آمریکا به لهستان و استقرار در این کشور را لغو کرده است.
بهگزارش رویترز، ژنرال کریستوفر لانو، رییس موقت ستاد ارتش آمریکا، جمعه در جریان شهادت خود در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این تصمیم را تایید کرد.
او توضیح زیادی درباره علت این تصمیم نداد و گفت: «به نظر رسید که منطقیترین کار این بود که این تیپ، استقرار خود را در منطقه عملیاتی انجام ندهد.»
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، به لانو گفت این تصمیم «پیامی وحشتناک» درباره تعهد ترامپ به اروپا ارسال میکند.
او گفت: «صادقانه بگویم، فقط دشمنان ما نیستند که این موضوع را زیر نظر دارند؛ متحدان ما هم نگاه میکنند.»
مایک راجرز، عالیترین عضو جمهوریخواه این کمیته، و آدام اسمیت، عالیترین عضو دموکرات آن، هر دو این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند و ابراز نارضایتی کردند که کنگره نه از این تصمیم مطلع شده و نه طبق قانون با آن مشورت شده است.
راجرز گفت: «ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما میتوانم بگویم از آنچه مطرح شده خوشحال نیستیم، بهویژه چون هیچگونه مشورت قانونی با ما صورت نگرفته است.» او هشدار داد که اگر پنتاگون بخواهد شمار نیروها در اروپا را به کمتر از حداقل تعیینشده کاهش دهد، کنگره برای آن «هزینه» ایجاد خواهد کرد.
اسمیت نیز اشاره کرد که ارتش آمریکا پیشاپیش یک تیم مقدماتی از سربازان را برای آمادهسازی این استقرار به لهستان فرستاده بود و زمانی که دستور پیت هگست، وزیر دفاع، صادر شد، تجهیزات نیز در حال ارسال بودند.
او گفت: «این تصمیمی بسیار قابل توجه است که در آخرین لحظه، تیمی را که در حال اعزامش هستید، متوقف کنید. اگر راهبردی پشت این تصمیم وجود دارد، شما باید از آن مطلع باشید و بتوانید آن را به ما توضیح دهید.»
تصمیمی در ادامه تصمیم خروج نیروها از آلمان
دو هفته پیش، پنتاگون اعلام کرده بود که ۵ هزار نیرو را از آلمان، عضو ناتو، خارج خواهد کرد؛ اقدامی که بخشی از آن به دلیل شکاف فزاینده بر سر جنگ علیه جمهوری اسلامی میان ترامپ و اروپا ارزیابی شده بود.
در حالی که نیروهای آمریکایی در اروپا در حال بازآرایی هستند، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که هنوز مشخص نیست آیا تصمیم مربوط به لهستان نیز با هدف تحقق همین کاهش نیرو در آلمان اتخاذ شده یا خیر.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، افزود ممکن است نیروهایی که قرار بود به صورت چرخشی به لهستان اعزام شوند، از نقاط دیگری در اروپا تامین شوند.
ژنرال لانو از گمانهزنی درباره اعزام نیروهای جایگزین از دیگر نقاط اروپا خودداری کرد و گفت این موضوع به نظر فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا بستگی دارد.
دان بیکن، نماینده جمهوریخواه از ایالت نبراسکا، گفت با مقامهای لهستانی گفتوگو کرده و آنها از این تصمیم کاملا غافلگیر شدهاند. او این اقدام را «شرمآور» و «مایه آبروریزی برای کشور ما» توصیف کرد.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، گفت تضمینهایی دریافت کرده که امنیت لهستان تحت تاثیر هیچیک از تصمیمات مربوط به حضور نیروهای آمریکایی قرار نخواهد گرفت.او در یک نشست خبری گفت: «من تضمینهایی دریافت کردهام و این برای من نیز مهم است که این تصمیمات ماهیتی لجستیکی دارند و به طور مستقیم بر توان بازدارندگی و امنیت ما تاثیر نخواهند گذاشت.»
بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا
در چارچوب بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا و پس از درخواستهای ترامپ مبنی بر اینکه ناتو نقش بیشتری در دفاع از اروپا بر عهده بگیرد، انتظار میرود این حضور کاهش یابد. پنتاگون هنوز مشخص نکرده که آرایش آینده نیروهای خود در سراسر قاره اروپا را چگونه طراحی خواهد کرد.
پنتاگون درباره تصمیمش در مورد لهستان اعلام کرد که این تصمیم نتیجه «یک فرآیند جامع و چندلایه» بوده است. جوئل والدز، سخنگوی پنتاگون، گفت: «این تصمیم ناگهانی و دقیقه نودی نبوده و گزارش کردن آن به این شکل نادرست خواهد بود.»
رویترز ماه گذشته از یک ایمیل داخلی پنتاگون خبر داد که شامل گزینههایی برای تنبیه متحدان ناتو بود که به باور واشینگتن، از عملیات آمریکا در جنگ علیه حکومت ایران حمایت نکردهاند؛ از جمله تعلیق اسپانیا از ناتو و بازنگری در موضع آمریکا نسبت به ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند.
قانونگذاران هر دو حزب سال گذشته بندی را در «قانون مجوز دفاع ملی» تصویب کردند که مانع از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر میشود.
با این حال، دولت همچنان اختیاراتی دارد. این قانون به رییسجمهور اجازه میدهد شمار نیروها را به کمتر از ۷۶ هزار نفر کاهش دهد، مشروط بر اینکه تایید کند با متحدان ناتو مشورت کرده و ارزیابیهای مستقلی درباره تاثیر این اقدام بر امنیت آمریکا، اتحاد ناتو و بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه انجام داده است.
در اواخر سال گذشته میلادی، حدود ۸۵ هزار نیروی آمریکایی در اروپا حضور داشتند.