وب‌سایت ردیابی دریایی «ویسل فایندر» (Vessel Finder) گزارش داد آخرین موقعیت ثبت‌شده شناور «هوی چوان» (Hui Chuan) در دریای عرب بوده است. این شناور به‌عنوان یک «کشتی پشتیبانی ماهیگیری» معرفی شده که در سال ۱۹۸۴ ساخته شده و هم‌اکنون با پرچم هندوراس تردد می‌کند.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) نیز اعلام کرد این کشتی اکنون «در مسیر آب‌های سرزمینی ایران» قرار دارد.

این شناور که شرکت مشاوره دریایی وان‌گارد آن را «هوی چوان» با پرچم هندوراس معرفی کرده، آخرین بار روز چهارشنبه در حالی سیگنال سامانه شناسایی خودکار (AIS) خود را ارسال کرده که حدود ۷۰ کیلومتری شمال‌شرقی فجیره در امارات متحده عربی قرار داشته است.

خلیج عمان و آب‌های اطراف آن محل تردد گسترده نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و شناورهای پشتیبانی مرتبط با بنادر کشورهای خلیج فارس است. این موقعیت جغرافیایی، کشتی را در نزدیکی ورودی‌های تنگه هرمز - یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان - قرار می‌دهد.

اطلاعات ای‌آی‌اس معمولاً در صنعت کشتیرانی جهانی برای اعلام هویت، موقعیت، مسیر و سرعت شناورها به‌منظور جلوگیری از برخورد و نظارت دریایی استفاده می‌شود.

«اسپوفینگ» و خاموش کردن سیگنال‌ها

با این حال، کشتی‌ها در آب‌های پرخطر می‌توانند سیگنال‌های ای‌آی‌اس خود را خاموش یا دستکاری کنند؛ اقدامی که به آن «اسپوفینگ» گفته می‌شود. به همین دلیل، ایجاد شکاف در داده‌های ردیابی در مناطق دریایی مورد مناقشه موضوعی غیرعادی نیست.

به دلیل نزدیکی این منطقه به تنگه هرمز - مسیری که حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند - این کریدور دریایی تحت نظارت شدید نیروهای دریایی و نهادهای امنیت دریایی قرار دارد.

منابع صنعت دریایی می‌گویند زرادخانه‌های شناوری مانند «هوی چوان» معمولاً برای پشتیبانی از تیم‌های امنیتی خصوصی دریایی در این آب‌ها فعالیت می‌کنند.

«زرادخانه شناور» چیست؟

شرکت وان‌گارد اعلام کرد اپراتورهای این کشتی آن را یک «زرادخانه شناور» معرفی کرده‌اند که برای نگهداری سلاح‌های مورد استفاده شرکت‌های امنیتی خصوصی به کار می‌رود؛ شرکت‌هایی که از کشتی‌های تجاری در برابر دزدی دریایی محافظت می‌کنند.

این شناورها به نیروهای مسلح امنیتی اجازه می‌دهند در دریا سوار یا پیاده شوند و در عین حال، کشتی‌های تجاری بدون آنکه مجبور باشند سلاح را وارد بنادر دارای قوانین سختگیرانه تسلیحاتی کنند، از مسیرهای پرخطر عبور کنند.

زرادخانه‌های شناور معمولاً در آب‌هایی مانند دریای سرخ، خلیج عدن و خلیج عمان فعالیت می‌کنند و به تیم‌های امنیتی مسلح امکان می‌دهند هنگام اسکورت کشتی‌های تجاری در مسیرهای پرخطر، سلاح و مهمات جابه‌جا کنند.

پیش از شبکه جهانی بی‌بی‌سی نیز درباره استفاده از این شناورها در عملیات‌های امنیت دریایی در این مناطق گزارش داده بود.

