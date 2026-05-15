دو مقام آمریکایی اعلام کردند که پنتاگون برنامههای خود برای اعزام چهار هزار نیرو از آمریکا به لهستان و استقرار در این کشور را لغو کرده است.
بهگزارش رویترز، ژنرال کریستوفر لانو، رییس موقت ستاد ارتش آمریکا، جمعه در جریان شهادت خود در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این تصمیم را تایید کرد.
او توضیح زیادی درباره علت این تصمیم نداد و گفت: «به نظر رسید که منطقیترین کار این بود که این تیپ، استقرار خود را در منطقه عملیاتی انجام ندهد.»
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، به لانو گفت این تصمیم «پیامی وحشتناک» درباره تعهد ترامپ به اروپا ارسال میکند.
او گفت: «صادقانه بگویم، فقط دشمنان ما نیستند که این موضوع را زیر نظر دارند؛ متحدان ما هم نگاه میکنند.»
مایک راجرز، عالیترین عضو جمهوریخواه این کمیته، و آدام اسمیت، عالیترین عضو دموکرات آن، هر دو این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند و ابراز نارضایتی کردند که کنگره نه از این تصمیم مطلع شده و نه طبق قانون با آن مشورت شده است.
راجرز گفت: «ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما میتوانم بگویم از آنچه مطرح شده خوشحال نیستیم، بهویژه چون هیچگونه مشورت قانونی با ما صورت نگرفته است.» او هشدار داد که اگر پنتاگون بخواهد شمار نیروها در اروپا را به کمتر از حداقل تعیینشده کاهش دهد، کنگره برای آن «هزینه» ایجاد خواهد کرد.
اسمیت نیز اشاره کرد که ارتش آمریکا پیشاپیش یک تیم مقدماتی از سربازان را برای آمادهسازی این استقرار به لهستان فرستاده بود و زمانی که دستور پیت هگست، وزیر دفاع، صادر شد، تجهیزات نیز در حال ارسال بودند.
او گفت: «این تصمیمی بسیار قابل توجه است که در آخرین لحظه، تیمی را که در حال اعزامش هستید، متوقف کنید. اگر راهبردی پشت این تصمیم وجود دارد، شما باید از آن مطلع باشید و بتوانید آن را به ما توضیح دهید.»
تصمیمی در ادامه تصمیم خروج نیروها از آلمان
دو هفته پیش، پنتاگون اعلام کرده بود که ۵ هزار نیرو را از آلمان، عضو ناتو، خارج خواهد کرد؛ اقدامی که بخشی از آن به دلیل شکاف فزاینده بر سر جنگ علیه جمهوری اسلامی میان ترامپ و اروپا ارزیابی شده بود.
در حالی که نیروهای آمریکایی در اروپا در حال بازآرایی هستند، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که هنوز مشخص نیست آیا تصمیم مربوط به لهستان نیز با هدف تحقق همین کاهش نیرو در آلمان اتخاذ شده یا خیر.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، افزود ممکن است نیروهایی که قرار بود به صورت چرخشی به لهستان اعزام شوند، از نقاط دیگری در اروپا تامین شوند.
ژنرال لانو از گمانهزنی درباره اعزام نیروهای جایگزین از دیگر نقاط اروپا خودداری کرد و گفت این موضوع به نظر فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا بستگی دارد.
دان بیکن، نماینده جمهوریخواه از ایالت نبراسکا، گفت با مقامهای لهستانی گفتوگو کرده و آنها از این تصمیم کاملا غافلگیر شدهاند. او این اقدام را «شرمآور» و «مایه آبروریزی برای کشور ما» توصیف کرد.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، گفت تضمینهایی دریافت کرده که امنیت لهستان تحت تاثیر هیچیک از تصمیمات مربوط به حضور نیروهای آمریکایی قرار نخواهد گرفت.او در یک نشست خبری گفت: «من تضمینهایی دریافت کردهام و این برای من نیز مهم است که این تصمیمات ماهیتی لجستیکی دارند و به طور مستقیم بر توان بازدارندگی و امنیت ما تاثیر نخواهند گذاشت.»
بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا
در چارچوب بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا و پس از درخواستهای ترامپ مبنی بر اینکه ناتو نقش بیشتری در دفاع از اروپا بر عهده بگیرد، انتظار میرود این حضور کاهش یابد. پنتاگون هنوز مشخص نکرده که آرایش آینده نیروهای خود در سراسر قاره اروپا را چگونه طراحی خواهد کرد.
پنتاگون درباره تصمیمش در مورد لهستان اعلام کرد که این تصمیم نتیجه «یک فرآیند جامع و چندلایه» بوده است. جوئل والدز، سخنگوی پنتاگون، گفت: «این تصمیم ناگهانی و دقیقه نودی نبوده و گزارش کردن آن به این شکل نادرست خواهد بود.»
رویترز ماه گذشته از یک ایمیل داخلی پنتاگون خبر داد که شامل گزینههایی برای تنبیه متحدان ناتو بود که به باور واشینگتن، از عملیات آمریکا در جنگ علیه حکومت ایران حمایت نکردهاند؛ از جمله تعلیق اسپانیا از ناتو و بازنگری در موضع آمریکا نسبت به ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند.
قانونگذاران هر دو حزب سال گذشته بندی را در «قانون مجوز دفاع ملی» تصویب کردند که مانع از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر میشود.
با این حال، دولت همچنان اختیاراتی دارد. این قانون به رییسجمهور اجازه میدهد شمار نیروها را به کمتر از ۷۶ هزار نفر کاهش دهد، مشروط بر اینکه تایید کند با متحدان ناتو مشورت کرده و ارزیابیهای مستقلی درباره تاثیر این اقدام بر امنیت آمریکا، اتحاد ناتو و بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه انجام داده است.
در اواخر سال گذشته میلادی، حدود ۸۵ هزار نیروی آمریکایی در اروپا حضور داشتند.
نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیهای اعلام کردند ارتش این کشور عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، را در یک حمله هوایی هدف قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس در این بیانیه نوشتند که دستور کشتن حداد را صادر کردهاند؛ کسی که فرمانده شاخه نظامی این گروه «تروریستی» است و «یکی از طراحان کشتار ۷ اکتبر» محسوب میشود.
آنها گفتند: «حداد مسئول قتل، ربایش و آسیب به هزاران غیرنظامی اسرائیلی و سربازان ارتش اسرائیل بود. او گروگانهای ما را در اسارت وحشیانه نگه داشت، عملیاتهای تروریستی علیه نیروهای ما را هدایت کرد و از اجرای توافقی که با میانجیگری رئیسجمهور آمریکا، ترامپ، برای برچیدن تسلیحات حماس و غیرنظامیسازی نوار غزه انجام شده بود، خودداری کرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ارتش اسرائیل و شاباک بهطور کامل در حال اجرای سیاست دولت مبنی بر عدم مهار تهدیدها و خنثیسازی پیشدستانه دشمنان ما هستند.»
آنها افزودند: «این پیامی روشن به همه قاتلانی است که در پی جان ما هستند: دیر یا زود، اسرائیل به شما خواهد رسید.»
ارتش اسرائیل هنوز درباره این حمله اظهارنظر نکرده است.
ساندی تایمز گزارش داد دیوید بکام و همسرش ویکتوریا با دارایی یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون پوندی در فهرست ثروتمندان ۲۰۲۶ این رسانه، به نخستین ورزشکار میلیارد پوندی بریتانیا تبدیل شدهاند. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان پس از سرمایهگذاریهای سودآور در آمریکا به این ثروت دست یافت.
به نوشته ساندی تایمز، سرمایهگذاری هوشمندانه در فوتبال آمریکا، بکام را به این جایگاه رسانده است. پرداخت ۲۵ میلیون دلار برای دریافت حق راهاندازی باشگاه اینتر میامی ۱۲ سال پیش، بهترین سرمایهگذاری دوران حرفهای او بوده است.
امروز سهم او در این باشگاه حدود ۳۰۰ میلیون پوند ارزش دارد. افزایش ارزش باشگاه تا حدی به قرارداد جدید لیونل مسی نیز مربوط است؛ بکام نقش مهمی در تصمیم این ستاره آرژانتینی برای تمدید سهساله قراردادش داشت.
حتی باارزشتر از سهم او در باشگاه، مجموعه گسترده املاک اطراف ورزشگاه جدید اینتر میامی با ظرفیت ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر در نزدیکی فرودگاه میامی است.
پروژه ۱۳۱ جریبی «فریدام پارک» شامل فروشگاهها، دفاتر اداری، رستورانها، فضای سبز و واحدهای مسکونی است و سرمایهگذاری بکام در آن حدود ۳۷۰ میلیون پوند دیگر ارزش دارد.
در سال ۲۰۲۴، شرکت بریتانیایی او با نام DRJB Holdings حدود ۴۳ میلیون پوند سود سهام پرداخت کرد و در اوایل ۲۰۲۵ نیز ۱۷.۲ میلیون پوند دیگر توزیع شد.
بکام پس از فروش بخشی از سهامش به شرکت آمریکایی گروه برندهای آتنتیک (Authentic Brands Group) اکنون ۴۵ درصد سهم دارد. در معامله سال ۲۰۲۲، تمامی منافع تجاری او به جز سهمش در اینتر میامی در ازای ۴۵ درصد از سودهای آتی واگذار شد و این شرکت ۲۰۰ میلیون دلار نقد و ۵۰ میلیون دلار سهام به او پرداخت کرد.
گروه برندهای آتنتیک در انعقاد قراردادهای تجاری جدید نقش دارد و بکام نیز در چارچوب این همکاریها در تبلیغات پپسی حضور یافته، ساعتهای تودور را تبلیغ کرده، با برند استلا آرتوا همکاری داشته و با شارکنینجا (SharkNinja) وارد حوزه لوازم خانگی شده است.
شرکت تولیدی او، استودیو ۹۹، مستند برنده جایزه امی «بکام» را در سال ۲۰۲۳ برای نتفلیکس تولید کرد.
در کنار اینها، ثروت ویکتوریا بکام، ۵۲ ساله، نیز به دلیل موفقیت برند مد او افزایش یافته است. دیوید در سالهای ابتدایی ۲۳ میلیون پوند در این برند سرمایهگذاری کرد و اکنون درآمد سالانه آن از ۱۰۰ میلیون پوند فراتر رفته است.
منابع نزدیک به شرکت سرمایهگذاری نئو اینوستمنت پارتنرز (Neo Investment Partners) ارزش این کسبوکار را حدود ۳۷۵ میلیون پوند برآورد میکنند که سهم این زوج حدود ۱۳۰ میلیون پوند است.
این زوج همچنین سبد گستردهای از املاک دارند: خانهای ۶۰ میلیون پوندی در میامی، ملکی ۵۰ میلیون پوندی در غرب لندن و اقامتگاهی ۱۲ میلیون پوندی در کاتسوولدز.
قایق تفریحی ۲۰ میلیون پوندی «Seven» نیز متعلق به آنهاست؛ نامی برگرفته از شماره پیراهن دیوید در منچستر یونایتد و تیم ملی انگلستان و نام میانی دخترشان، هارپر.
گفته میشود مجموعه آثار هنری معاصر آنها نیز رو به گسترش است.