نیروی دریایی سپاه: از شب گذشته تاکنون ۳۰ کشتی با مجوز ما از تنگه هرمز عبور کردهاند
خبرنگار صداوسیما به نقل از نیروی دریایی سپاه گزارش داد که از شب گذشته تاکنون ۳۰ کشتی با مجوز جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور کردهاند.
خبرنگار صداوسیما به نقل از نیروی دریایی سپاه گزارش داد که از شب گذشته تاکنون ۳۰ کشتی با مجوز جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور کردهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت همزمان با سفر دونالد ترامپ به پکن، انتظار میرود چین سفارشهای بزرگی برای خرید هواپیما از شرکت بوئینگ ثبت و اعلام کند.
به گفته او، مذاکرات میان واشینگتن و پکن علاوه بر صنعت هوانوردی، حوزههایی مانند انرژی و محصولات کشاورزی را نیز در بر خواهد گرفت.
بسنت همچین به مناقشه تایوان پرداخت و افزود: «ترامپ حساسیتهای مربوط به این موضوع را درک میکند.»
به گفته وزیر خزانهداری آمریکا، ترامپ «در روزهای آینده» درباره این مساله صحبت خواهد کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در مصاحبه با سیانبیسی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین خواهد بود و او باور دارد که پکن تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع به کار خواهد گرفت.
او گفت: «فکر میکنم آنها هر کاری بتوانند انجام خواهند داد. بازگشایی تنگه هرمز کاملا به نفع چین است و من فکر میکنم آنها پشتپرده تلاش خواهند کرد تا جایی که امکان دارد، بر رهبری ایران اثر بگذارند.»
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اختلال در تردد شناورها در این آبراه موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین، شی جینپینگ را «دوست» خطاب کرد و گفت: «ما گفتوگوهایی بسیار مثبت و سازنده داشتیم.»
ترامپ اضافه کرد: «روابط آمریکا و چین یکی از تاثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. ما این فرصت را داریم که آیندهای با همکاری و رفاه بیشتر ایجاد کنیم.»
او از شی دعوت کرد که ۲۴ سپتامبر (دوم مهر) به آمریکا سفر کند.
مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره باز شدن اینترنت پرو برای کسبوکارهای آنلاین، در عمل به قلکی برای اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل و رایتل تبدیل شده است.»
او همچنین با اشاره به حکم محمدرضا عارف برای راهبری فضای مجازی، این اقدام را «تزیینی» خواند و افزود: «این تصمیمها بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست تغییر مشخصی ایجاد شود.»
پوردهقان تعطیلی مجلس را حتی زیانبارتر از قطعی اینترنت دانست و گفت مجلس در فرآیند تصمیمگیریهای کلان بیاطلاع مانده و حتی به رییس قوه دسترسی ندارد تا گزارشی درباره مذاکرات و وضعیت اینترنت ارائه شود.
او همچنین از برگزاری جلسات وبیناری مجلس با اختلال گسترده خبر داد و افزود: «در برخی نشستها امکان صحبت برای نمایندگان فراهم نبوده و ارتباط صوتی با قطع و وصل مکرر همراه شده است.»
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ، این سفر را «تاریخی» خواند و گفت: «دو شعار "احیای چین" و "عظمت را به آمریکا بازگردانیم" میتوانند در کنار یکدیگر پیش بروند.»
او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود دو طرف گفتوگوهای عمیق و مفصلی داشتهاند و هر دو معتقدند روابط چین و آمریکا مهمترین رابطه دوجانبه جهان است.
شی تاکید کرد «احترام متقابل» پایه اصلی ثبات و تداوم در روابط پکن و واشینگتن خواهد بود.