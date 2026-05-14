جلالی از ضرورت بازگرداندن بازیکنان کنار گذاشته‌شده گفت: «از طرفی باید ببینیم بازیکنانی که در خارج از کشور هستند، چطور می‌خواهند به ما کمک کنند. به نظرم به خاطر مصالح فوتبال و کشور باید بازیکنانی را که به خاطر اشتباهاتشان از تیم ملی کنار گذاشته شده‌اند، برگردانیم. آن‌ها جوان هستند و می‌شود با صحبت، مشکلات را حل کرد. اینکه این بازیکنان را اخراج کنیم، ساده‌ترین کار است.»

سردار آزمون، کلیدی‌ترین ستاره غایب تیم ملی، است. او به دلیل حمایت از مردم و مواضع انتقادی‌اش نسبت به جمهوری اسلامی از تیم ملی کنار گذاشته شده و قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده اموال او را مصادره کرده است.