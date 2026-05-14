معین ادعای مهدی تاج را رد کرد؛ «صدای من زمانی معنا دارد که دل مردم آرام باشد»
معین، خواننده سرشناس موسیقی پاپ، با انتشار پستی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام، اظهارات مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، درباره خواندن ترانه برای تیم ملی را تکذیب کرد.
معین در این رابطه نوشت: «اخیرا خبرهایی درباره اجرای من برای تیم فوتبال در جام جهانی منتشر شده که صحت ندارد.»
او همچنین با تاکید بر همبستگی با مردم اضافه کرد: «عشق من به مردم و سرزمینم همیشه واقعی بوده، اما صدای من زمانی معنا دارد که دل مردم آرام باشد و حال ایران خوب باشد.»
این واکنش در حالی مطرح شد که در مراسم بدرقه تیم ملی در شامگاه چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، مهدی تاج تایید کرد که معین در حال آمادهسازی قطعهای برای تیم ملی است. او در این مراسم گفت: «ما دخالتی در ترانه معین نکردهایم، اما در جریان آن هستیم.»
همزمان با تحریمهای بانکی و مشکلات مالی فدراسیون فوتبال ایران، جمینای (هوش مصنوعی شرکت گوگل) اعلام کرد حامی مالی و فناوری تیمهای ملی عراق و مراکش در جام جهانی ٢٠٢۶ شده است. گوگل گفته قصد دارد با این قرارداد اسپانسری، «فاصله میان تیمها و هواداران جهانی آنها را کاهش دهد.»
در این بیانیه آمده است: «ما با هیجان اعلام میکنیم که گوگل جمینای به عنوان حامی رسمی فناوری تیمهای ملی فوتبال عراق و مراکش انتخاب شده است. این حمایت با بهرهگیری از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی ما، فرهنگ غنی ورزشی منطقه را گرامی میدارد و تجربه هواداران را متحول خواهد کرد.»
این همکاری بر استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوای فراگیر و فراهم کردن شیوههای نوآورانه تعامل هواداران با بازیکنان و تیمهای محبوبشان متمرکز است.
گوگل جمینای گفته در همکاری با فدراسیونهای فوتبال، طی سه ماه آینده مجموعهای از برنامههای هوادارمحور اجرا خواهد شد: «هواداران میتوانند با استفاده از مدل تبدیل متن به تصویر جمینی موسوم به «نانو بنانا» تصاویر تشویقی اختصاصی خلق کنند یا با مدل تبدیل متن به موسیقی «لایریا» سرودهای تیمی بسازند و حمایت خود را به شکلی زنده تجربه کنند؛ گویی در زمین حضور دارند.»
همچنین هواداران میتوانند از گوگل جمینی برای توضیح قوانین پیچیده فوتبال، تحلیل عملکرد مسابقات و پیشبینی تیمهای پیروز استفاده کنند.
همکاری مالی و فناوری جمینای با فدراسیونهای فوتبال عراق و مراکش درحالی است که روز گذشته فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد تیم ملی فوتبال برای اجرای برنامه آمادهسازی خود در ترکیه، به تزریق فوری منابع مالی نیاز دارد؛ منابعی که پیشتر وعده پرداخت آن داده شده بود.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، در گفتوگو با مجله «وانیتی فیر»، بار دیگر مخالفت خود را با بهقدرت رسیدن حزب راست افراطی «اجتماع ملی» اعلام کرد.
او با ابراز نگرانی از احتمال پیروزی این حزب در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ گفت: «این موضوع مرا تحت تأثیر قرار میدهد؛ من میدانم وقتی افرادی مثل آنها به قدرت میرسند، چه معنایی دارد و چه عواقبی برای کشورم خواهد داشت».
امباپه با رد این ایده که فوتبالیستها باید فقط سکوت کنند، تأکید کرد که او به عنوان یک شهروند حق اظهارنظر دارد.
جردن باردلا، رئیس حزب «اجتماع ملی» و نامزد احتمالی ریاستجمهوری، بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس به این سخنان حمله کرد و با لحنی تمسخرآمیز نوشت: «وقتی کیلیان امباپه پاریسنژرمن را ترک میکند چه اتفاقی میافتد؟ باشگاه فاتح لیگ قهرمانان میشود! شاید بهزودی برای دومین بار هم قهرمان شود».
مارین لوپن، رئیس فراکسیون این حزب در مجلس، نیز روز چهارشنبه در گفتوگو با رادیو فرانسوی RTL همچون باردلا از امباپه انتقاد کرد: «او پاریسنژرمن را ترک کرد و به رئال مادرید پیوست، چون میگفت برای قهرمانی در لیگ قهرمانان است. در همین فاصله، پاریسنژرمن قهرمان شد.»
او همچنین گفت: «صادقانه بگویم، افرادی که عاشق فوتبال هستند آنقدر آزاد هستند که بدانند میخواهند به چه کسی رأی دهند، بدون اینکه تحت تأثیر آقای امباپه قرار بگیرند».
رهبران راست افراطی فرانسه پیش از این نیز بارها با انتقاد از ترکیب تیم ملی، مدعی شده بودند که بازیکنان رنگینپوست «کمتر فرانسوی» هستند. ژان ماری لوپن، بنیانگذار این حزب، در سال ۱۹۹۶ به صراحت اعلام کرده بود: «اینکه بازیکنانی را از خارج بیاوریم و آنها را تیم ملی فرانسه بنامیم، امری مصنوعی است».
کمتر از یک ماه مانده به آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در مکزیکوسیتی، موج صادرات کالاهای ساخت چین به کشورهای میزبان این مسابقات آغاز شده است؛ از توپ فوتبال و پرچم گرفته تا لباس هواداری و ماگهای ورزشی.
جام جهانی ۲۰۲۶ از ۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و برای نخستینبار با حضور ۴۸ تیم در ۱۶ شهر برگزار خواهد شد.
شرکت «کینگدائو واندرفول فلگ» در استان شاندونگ چین اعلام کرد بلافاصله پس از مشخص شدن فهرست تیمهای حاضر در جام جهانی، سفارش تولید پرچم کشورهای شرکتکننده بهسرعت افزایش یافت. شیائو چانگآی، رییس این شرکت، گفت تولید پرچم تیمهایی مانند برزیل، آرژانتین و آلمان از ماه مارس آغاز شده بود، اما با شروع مسابقات، سفارشها بهصورت لحظهای و با تحویل فوری ثبت خواهند شد.
بر اساس اعلام گمرک چین، این شرکت اکنون بهصورت شبانهروزی فعالیت میکند و تولید روزانه آن به بیش از ۱۰۰ هزار پرچم رسیده است.
همزمان شرکت «نینگبو اکو-ویل تکنولوژی» که تولیدکننده ماگ، لیوان و لوازم هواداری است، اعلام کرد صادراتش به آمریکا، کانادا و مکزیک در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش یافته و به ۴۰ میلیون یوان رسیده است. این شرکت افزایش تقاضا برای کالاهای دارای لوگوی رسمی تیمهای فوتبال را عامل اصلی رشد صادرات دانست.
دادههای گمرک نینگبو نشان میدهد صادرات تجهیزات و کالاهای ورزشی از این بندر بین ژانویه تا آوریل به ۵.۷۴ میلیارد یوان رسیده که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
در فاصله یک ماه تا شروع جام جهانی، تیم ملی فوتبال در پی انزوای سیاسی جمهوری اسلامی نتوانست با حریفان تدارکاتی مناسب دیدار کند و در تهران، سهبار در قالب بازیهای درونتیمی به مصاف خودش رفت.
حالا خبرگزاری تسنیم نوشته است که یکی از نگرانیهای اصلی کادرفنی، بحث صدور ویزا از سوی کشور آمریکاست؛ چرا که در صورت صادر نشدن ویزای هر یک از بازیکنان یا اعضای کادرفنی، چالشهای تیم ملی بیش از پیش خواهد شد.
تیم ملی در نظر داشت پیش از شروع رقابتها چندین دیدار تدارکاتی برگزار کند، اما تا این لحظه فقط بازی با گامبیا نهایی شده است.
تیمهای مقدونیه، آنگولا، اسپانیا و پورتوریکو به دلیل شرایط سیاسی ایران، از تقابل با تیم ملی انصراف دادهاند.
قرار است بازیکنان و اعضای کادرفنی بهزودی جهت طی کردن مراحل دریافت ویزای آمریکا راهی ترکیه شوند. با این حال، گفته میشود احتمال دارد برخی از اعضا به دلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، موفق به دریافت ویزا نشوند.
از سوی دیگر، تیم ملی با بحران مالی نیز دست و پنجه نرم میکند. ملیپوشان برای اجرای برنامههای آمادهسازی خود در ترکیه به تزریق فوری منابع مالی نیاز دارند؛ منابعی که به گفته مناف هاشمی، معاون وزارت ورزش، قرار است نهایتاً تا شنبه به فدراسیون فوتبال پرداخت شود.
فلورنتینو پرز، رییس باشگاه رئال مادرید، عصر سهشنبه در یک نشست خبری کمسابقه، با لحنی تند به منتقدان و مخالفان خود حمله کرد؛ اظهاراتی که بازتاب گستردهای در فوتبال اسپانیا داشت.
پرز در شرایطی مقابل خبرنگاران قرار گرفت که رئال مادرید با بحرانهای فنی، نتایج ضعیف و تنش در رختکن روبهرو است. با این حال، او به جای پاسخ به انتقادهای ورزشی، رسانهها و مخالفانش را به تلاش برای ضربه زدن به باشگاه متهم کرد. برخی اظهارات او خطاب به خبرنگاران نیز با انتقادهایی درباره ادبیات «زنستیزانه» همراه شد.
رییس ۷۹ ساله رئال مادرید در بخشی از صحبتهایش اعلام کرد قصد استعفا ندارد و از هیاتمدیره خواسته روند برگزاری انتخابات را آغاز کند. او با اشاره به شرایط سخت نامزدی در انتخابات باشگاه، از جمله ارائه ضمانت مالی ۱۸۷ میلیون یورویی، رقبای احتمالی خود را به چالش کشید و گفت: «انتخابات برگزار میکنم تا کسانی که به دنبال جایگاه من هستند، وارد رقابت شوند.»
پرز همچنین در واکنش به فشارها و درخواستها برای کنارهگیری، گفت: «فلورنتینو نمیرود. برای برکناری من باید به من شلیک کنند.» او در طول نشست از پاسخ مستقیم به پرسشها درباره نتایج ضعیف تیم و اختلافهای داخلی طفره رفت؛ موضوعی که باعث شد این نشست، بیش از آنکه تلاشی برای آرام کردن فضا باشد، نشانهای از تشدید تقابل میان او و منتقدانش تلقی شود.