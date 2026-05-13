گزارشها از کاهش شدید قدرت خرید کارگران و مسیر دشوار دریافت بیمه بیکاری
در پی موج جدید بیکاری در ایران در سایه جنگ و سرکوب، آمار رسمی از بیش از ۲۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری خبر میدهد.
گفتوگو با نیکی محجوب، روزنامهنگار
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد کشورهای جهان با سرعتی بیسابقه در حال برداشت از ذخایر نفتی و ذخایر استراتژیک خود هستند؛ اقدامی که به گفته این نهاد، در پی اختلالهای شدید عرضه ناشی از جنگ ایران انجام میشود.
این نهاد اعلام کرد ذخایر جهانی نفت در ماه آوریل ۱۱۷ میلیون بشکه دیگر کاهش یافته و هشدار داد کاهش سریع ذخایر در کنار ادامه اختلالها میتواند زمینهساز جهشهای تازه قیمت نفت در آستانه اوج تقاضای تابستانی شود.
آژانس بینالمللی انرژی افزود تهران عملا تنگه راهبردی هرمز را به روی صادرات نفت و گاز خلیج فارس بسته؛ اقدامی که باعث جهش قیمتها و تلاش کشورها برای یافتن منابع جایگزین شده است.
بنیاد نرگس اعلام کرد نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، پس از ۱۳ روز بستری در زنجان و تهران، برای انجام آنژیوگرافی به اتاق عمل منتقل شد.
بر اساس این گزارش، یافتههای آنژیوگرافی در مقایسه با آخرین بررسی انجامشده در سال ۱۴۰۳، از تشدید مشکلات قلبی و عروقی او حکایت دارد.
بنیاد نرگس افزود مانیتورینگ ۷۲ ساعته فشار خون و تست «تیلت» نشاندهنده نوسانات شدید فشار خون و ناپایداری همودینامیک محمدی است.
طبق این گزارش، پزشکان اعلام کردهاند او نباید به زندان بازگردد و دستکم به هشت ماه درمان طولانیمدت در محیطی دور از استرس نیاز دارد.
محمدی ۲۰ اردیبهشت و پس از صدور دستور توقف اجرای حکم حبس برای انجام روند درمان، در بیمارستان پارس تهران بستری شده بود.
وزارت خارجه لبنان با ارسال نامهای رسمی به دبیرکل و رییس شورای امنیت سازمان ملل، از جمهوری اسلامی شکایت کرد.
لبنان در این نامه نهادهای جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران را مسئول درگیر شدن این کشور در جنگ، برخلاف خواست دولت معرفی کرد.
گزارش می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال
محسن کدیور، مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا، در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، از تجمعات شبانه حمایت کرد.
او که اولینبار پس از ۱۷ سال، حرفهایش اجازه انتشار میگیرد، حضور هواداران حکومت در خیابانها را دفاع مردم ایران از میهن توصیف کرد.
گفتوگو با محدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
رییسجمهوری آمریکا پس از ۹ سال وارد پکن شد تا با رهبر جمهوری خلق چین، دیدار و گفتوگو کند. دونالد ترامپ میگوید در مورد ایران به کمک شی جینپینگ نیاز ندارد.
سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد