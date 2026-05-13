بنیاد نرگس اعلام کرد نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، پس از ۱۳ روز بستری در زنجان و تهران، برای انجام آنژیوگرافی به اتاق عمل منتقل شد.

بر اساس این گزارش، یافته‌های آنژیوگرافی در مقایسه با آخرین بررسی انجام‌شده در سال ۱۴۰۳، از تشدید مشکلات قلبی و عروقی او حکایت دارد.

بنیاد نرگس افزود مانیتورینگ ۷۲ ساعته فشار خون و تست «تیلت» نشان‌دهنده نوسانات شدید فشار خون و ناپایداری همودینامیک محمدی است.

طبق این گزارش، پزشکان اعلام کرده‌اند او نباید به زندان بازگردد و دست‌کم به هشت ماه درمان طولانی‌مدت در محیطی دور از استرس نیاز دارد.

محمدی ۲۰ اردیبهشت و پس از صدور دستور توقف اجرای حکم حبس برای انجام روند درمان، در بیمارستان پارس تهران بستری شده بود.