عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به بازداشت چهار فرد «وابسته به سپاه پاسداران» در کویت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کویت «در تلاشی آشکار برای ایجاد تفرقه»، به یک قایق ایرانی در خلیج فارس حمله کرده و چهار شهروند ایرانی را بازداشت کرده است.

او افزود این اقدام «در نزدیکی جزیره‌ای رخ داده که آمریکا از آن برای حمله به ایران استفاده کرده است» و تاکید کرد جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری این افراد است و «حق پاسخ‌گویی را برای خود محفوظ می‌داند.»