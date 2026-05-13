نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، بیش از ۱۰۰ شیعه را به اتهام خیانت بازداشت کردهاند.
کویت، امارات متحده عربی و بحرین از جمله کشورهایی هستند که موج بازداشتها در آنها گزارش شده است.
در بحرین ۶۹ نفر از تابعیت محروم شدهاند و ۴۱ نفر دیگر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران بازداشت شدهاند. یک گروه حقوق بشری میگوید ۳۷ نفر از بازداشتشدگان روحانی شیعه بودهاند.
در امارات متحده عربی ۲۷ نفر به عضویت در «سازمان تروریستی شیعه» متهم شدهاند. دولت تصاویر آنها را منتشر کرده و برخی چهرههای نزدیک به حکومت خواستار مجازات شدید شدهاند.