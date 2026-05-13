آژانس بینالمللی انرژی: برداشت از ذخایر نفتی جهان به سطحی بیسابقه رسیده است
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد کشورهای جهان با سرعتی بیسابقه در حال برداشت از ذخایر نفتی و ذخایر استراتژیک خود هستند؛ اقدامی که به گفته این نهاد، در پی اختلالهای شدید عرضه ناشی از جنگ ایران انجام میشود.
این نهاد اعلام کرد ذخایر جهانی نفت در ماه آوریل ۱۱۷ میلیون بشکه دیگر کاهش یافته و هشدار داد کاهش سریع ذخایر در کنار ادامه اختلالها میتواند زمینهساز جهشهای تازه قیمت نفت در آستانه اوج تقاضای تابستانی شود.
آژانس بینالمللی انرژی افزود تهران عملا تنگه راهبردی هرمز را به روی صادرات نفت و گاز خلیج فارس بسته؛ اقدامی که باعث جهش قیمتها و تلاش کشورها برای یافتن منابع جایگزین شده است.