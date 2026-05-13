مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفت‌و‌گو با شان هانیتی از شبکه فاکس نیوز تاکید کرد ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او چین را «دشمن اصلی ژئوپلیتیک» آمریکا توصیف کرد اما افزود این مهم ترین رابطه‌ای است که واشینگتن باید آن را مدیریت کند.

روبیو گفت منافع دو کشور در برخی موارد در تضاد قرار خواهد گرفت و باید این اختلاف ها برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. او همچنین در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا، به فشار بر چین برای نقش آفرینی در مهار تنش های مرتبط با حکومت ایران در خلیج فارس اشاره کرد و گفت حوادث اخیر در منطقه، از جمله آسیب به یک کشتی باری چینی، نشان دهنده سطح بالای بی ثباتی است.

روبیو همچنین گفت چین از نظر اقتصادی به بازگشت جریان کشتیرانی در تنگه هرمز نیاز دارد، زیرا در غیر این صورت تقاضا برای محصولات چینی کاهش می‌یابد و صادرات این کشور به شدت افت خواهد کرد.

روبیو افزود، ایالات متحده امیدوار است چین نقش فعال‌تری در تلاش برای متقاعد کردن حکومت ایران برای کنار گذاشتن اقداماتش در منطقه خلیج فارس ایفا کند.