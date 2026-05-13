دونالد ترامپ کمی بعد از ۸ شب چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به وقت پکن، در میان استقبال گارد احترام و جوانانی که پرچمهای آمریکا و چین را تکان میدادند، وارد این شهر شد و سفری را آغاز کرد که گرچه محور اصلی آن تجارت است، اما ناظران به نتایج مذاکرات درباره جنگ ایران در این سفر چشم دوختهاند.
هان ژنگ، معاون رییسجمهوری چین، دیوید پردو، سفیر آمریکا در چین، شیه فنگ، سفیر چین در آمریکا و ما ژائوشو، معاون اجرایی وزیر امور خارجه چین، در دومین سفر رییسجمهوری آمریکا به چین از او استقبال کردند.
پس از او، اریک ترامپ، پسرش، و لارا ترامپ، عروس او، همراه با شماری از همراهان سفر، از جمله ایلان ماسک، مدیر شرکت اسپیسایکس، از هواپیما پیاده شدند.
ترامپ بدون پاسخ دادن به پرسشهای خبرنگاران سوار لیموزین شد تا به سوی هتل محل اقامتش برود.
طبق اعلام کاخ سفید دیدار ترامپ با همتای چینی خود، شی جینپینگ، روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت، بر تجارت، مساله فنتانیل و پرونده جنگ ایران متمرکز خواهد بود؛ موضوعاتی که به گزارش رسانه پولیتیکو، دولت ترامپ در ۱۶ ماه آغاز به کارش نتوانسته بر سر آنها به توافقی چشمگیر با پکن برسد یا امتیاز قابلتوجهی از چین بگیرد.
مقامهای آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند که هیاتهای آمریکا و چین در این سفر دو روزه قرار است درباره پرونده جنگ ایران، مساله تایوان، هوش مصنوعی و تسلیحات هستهای گفتوگو کنند. توافق مربوط به مواد معدنی حیاتی نیز یکی از محورهای این گفتوگوها خواهد بود.
پکن هنوز هیچ جزئیاتی درباره دستور کار نشست میان روسای جمهوری دو کشور ارائه نکرده است. گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، دوشنبه گفت ترامپ و شی درباره «مسائل مهم مربوط به روابط چین و آمریکا و صلح و توسعه جهانی» گفتوگو خواهند کرد.
خود ترامپ نیز پاسخهای متفاوتی درباره موضوعات دستور کار داده است. او دوشنبه ۲۱ اردیبهشت گفت ایران و انرژی هر دو در فهرست موضوعات قرار دارند، اما سهشنبه، پیش از ترک کاخ سفید به مقصد پکن، این اظهارات را پس گرفت و گفت: «ما موضوعات زیادی برای گفتوگو داریم. صادقانه بگویم، نمیگویم ایران یکی از آنهاست، چون ایران کاملا تحت کنترل ماست.»
او در عوض گفت موضوع اصلی، تجارت خواهد بود.
زک کوپر، دستیار پیشین معاون مشاور امنیت ملی در دولت جورج دبلیو بوش، که بهطور منظم با مقامهای دولت آمریکا و مقامهای چینی دیدار میکند، به پولیتیکو گفت: «این نشست هر روز کوچکتر میشود.»
او افزود: «کاملا روشن است که تیم ترامپ در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد و کاملا ممکن است ترامپ با ذهنی درگیر و در موضعی تضعیفشده به پکن برود.»
این نخستین سفر ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش به چین و دومین سفر او در مقام رهبر آمریکا به این کشور است. او حدود یک ماه پیش از عزیمت به چین، این دیدار را «رویدادی عظیم» توصیف کرد و کمی بعد از این اظهار نظر، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که از شی جینپینگ چیزی کمتر از یک «آغوش گرم و بزرگ» انتظار ندارد.
با این حال، ناظران میگویند این سفر با سفر مجلل قبلیاش در سال ۲۰۱۷، زمانی که چین برای جلب نظر او سنگ تمام گذاشت و در شهر ممنوعه ۶۰۰ ساله یک ضیافت شام به افتخار او ترتیب داد، تفاوت دارد.
دستور کار این سفر نیز به همان اندازه دشوار و پرچالش است؛ با این تفاوت که پرونده ایران اکنون به منبع تازهای از تنش تبدیل شده و در کنار تجارت، فناوری و تایوان قرار گرفته است.
بهگزارش سیانان، یک تفاوت عمده میان این دو سفر تغییر در قدرت سیاسی چین است. این رسانه نوشت: «در قیاس با سال ۲۰۱۷ چین قدرتمندتر و بسیار قاطعتر شده است؛ شی با جاهطلبی برنامههایی را برای توسعه نیروهای مولد جدید، سرمایهگذاریهای سنگین در انرژیهای تجدیدپذیر، روباتیک و هوش مصنوعی پیش برده و با جدیت کوشیده است که ثابت کند در تعاملهای بینالمللی در جایگاهی برابر با آمریکا قرار دارد.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، در گفتوگو با مجله «وانیتی فیر»، بار دیگر مخالفت خود را با بهقدرت رسیدن حزب راست افراطی «اجتماع ملی» اعلام کرد.
او با ابراز نگرانی از احتمال پیروزی این حزب در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ گفت: «این موضوع مرا تحت تأثیر قرار میدهد؛ من میدانم وقتی افرادی مثل آنها به قدرت میرسند، چه معنایی دارد و چه عواقبی برای کشورم خواهد داشت».
امباپه با رد این ایده که فوتبالیستها باید فقط سکوت کنند، تأکید کرد که او به عنوان یک شهروند حق اظهارنظر دارد.
جردن باردلا، رئیس حزب «اجتماع ملی» و نامزد احتمالی ریاستجمهوری، بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس به این سخنان حمله کرد و با لحنی تمسخرآمیز نوشت: «وقتی کیلیان امباپه پاریسنژرمن را ترک میکند چه اتفاقی میافتد؟ باشگاه فاتح لیگ قهرمانان میشود! شاید بهزودی برای دومین بار هم قهرمان شود».
مارین لوپن، رئیس فراکسیون این حزب در مجلس، نیز روز چهارشنبه در گفتوگو با رادیو فرانسوی RTL همچون باردلا از امباپه انتقاد کرد: «او پاریسنژرمن را ترک کرد و به رئال مادرید پیوست، چون میگفت برای قهرمانی در لیگ قهرمانان است. در همین فاصله، پاریسنژرمن قهرمان شد.»
او همچنین گفت: «صادقانه بگویم، افرادی که عاشق فوتبال هستند آنقدر آزاد هستند که بدانند میخواهند به چه کسی رأی دهند، بدون اینکه تحت تأثیر آقای امباپه قرار بگیرند».
رهبران راست افراطی فرانسه پیش از این نیز بارها با انتقاد از ترکیب تیم ملی، مدعی شده بودند که بازیکنان رنگینپوست «کمتر فرانسوی» هستند. ژان ماری لوپن، بنیانگذار این حزب، در سال ۱۹۹۶ به صراحت اعلام کرده بود: «اینکه بازیکنانی را از خارج بیاوریم و آنها را تیم ملی فرانسه بنامیم، امری مصنوعی است».