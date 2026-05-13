رویترز: جنگندههای عربستان سعودی در جریان جنگ مواضع شبهنظامیان در عراق را هدف قرار دادند
رویترز به نقل از منابع امنیتی و نظامی عراقی، یک مقام غربی و افراد مطلع گزارش داد جنگندههای عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، مواضع گروههای شبهنظامی شیعه مورد حمایت تهران در عراق را هدف قرار دادهاند و همزمان حملات تلافیجویانهای نیز از خاک کویت به عراق انجام شده است.
به گفته این منابع، حملات عربستان مواضع گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی را در نزدیکی مرز شمالی این کشور با عراق هدف قرار داده و برخی از این حملات همزمان با آتشبس میان تهران و واشینگتن انجام شده است.
منابع عراقی گفتند یکی از این حملات در جنوب عراق، مواضع شبهنظامیان و یک مرکز ارتباطات و عملیات پهپادی متعلق به کتائب حزبالله عراق را هدف قرار داده است.
رویترز نوشت نتوانسته بهطور مستقل تایید کند راکتهای شلیکشده از خاک کویت از سوی نیروهای مسلح این کشور یا ارتش آمریکا انجام شده است. ارتش آمریکا نیز از اظهارنظر خودداری کرده است.