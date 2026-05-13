چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در سخنرانی در پارلمان این کشور با اشاره به مناقشه خاورمیانه اعلام کرد این درگیریها تهدیدهای متعددی علیه بریتانیا ایجاد کرده و پیامدهای آن امنیت اقتصادی و تامین انرژی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
او با تاکید بر لزوم افزایش تولید انرژی گفت: «استقلال در حوزه انرژی باید یک هدف بلندمدت برای کشور باشد.»
چارلز سوم افزود بریتانیا برای مقابله با یهودستیزی اقدامات جدی انجام خواهد داد.
به گفته پادشاه بریتانیا، دولت این کشور برای ارتقای امنیت، تقویت روابط با شرکای اروپایی را در دستور کار قرار خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد بریتانیا از راه حل دو کشوری برای پایان دادن به مناقشه فلسطینیان و اسرائیل حمایت میکند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام احسان حسینیپور، فوتبالیست ۱۹ ساله و بازیکن باشگاه جهانگستر، ابراز نگرانی کرد.
حسینیپور ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در پاکدشت به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
بر اساس گزارش «کانون حقوق بشر ایران»، بخش عمده پرونده این بازیکن بر پایه اعترافاتی تنظیم شده که تحت فشار و شکنجه گرفته شدهاند.
در این گزارش همچنین به محرومیت او از دسترسی به وکیل انتخابی اشاره شده است.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهند صادرات نفت از پایانه اصلی نفتی ایران در جزیره خارک طی روزهای اخیر متوقف شده و همزمان ظرفیت مخازن ذخیرهسازی این جزیره نیز رو به تکمیل است؛ وضعیتی که میتواند جمهوری اسلامی را ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت کند.
بلومبرگ ۲۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت تصاویر ماهوارهای اروپایی نشان میدهد در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوسپیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است. موضوعی که به گفته این رسانه، نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، از زمان شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، پایانه خارک حتی در جریان جنگ نیز به بارگیری نفت ادامه داده بود و نفتکشها پس از پر شدن، بهدلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس، به عنوان مخازن شناور استفاده میشدند.
بلومبرگ نوشت اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیرهسازی نفت ایران بیشتر خواهد شد.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهند مخازن ذخیرهسازی جزیره خارک در حال پر شدن هستند و ظرفیت خالی آنها به سطح بسیار پایینی رسیده است.
این گزارش افزود در صورتی که ایران فضای کافی برای ذخیره نفت نداشته باشد، ممکن است ناچار شود تولید نفت در برخی میدانها را کاهش دهد.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز بخشی از تولید خود را کم کرده بود.
بلومبرگ با استناد به تصاویر ماهوارهای اتحادیه اروپا نوشت تعداد نفتکشهای پهلوگرفته یا لنگرانداخته در نزدیکی خارک از سه فروند در ۲۴ فروردین، به دستکم ۱۸ نفتکش در ۲۱ اردیبهشت رسیده است. بخشی از این نفتکشها احتمالا حامل محمولههایی هستند که امکان خروج از خلیج فارس را پیدا نکردهاند.
نیویورکتایمز پیشتر با استناد به تصاویر ماهوارهای از نشت سه هزار بشکه نفت در تاسیسات خارک در ۱۶ اردیبهشت خبر داد. رخدادی که ممکن است بر روند بارگیری نفت تاثیر گذاشته باشد.
جمهوری اسلامی وقوع این نشت را رد کرده است.
بلومبرگ همچنین نوشت تحلیل تصاویر ماهوارهای از مخازن نفتی خارک نشان میدهد سقف شناور برخی مخازن بالاتر آمده و این موضوع نشانه افزایش حجم نفت ذخیرهشده در آنهاست.
این رسانه افزود دولت دونالد ترامپ و مقامهای آمریکایی از زمان آغاز محاصره دریایی ایران بارها گفتهاند جمهوری اسلامی بهزودی ناچار به تعطیلی چاههای نفت خواهد شد.
شرکت تحلیلی کپلر پیشبینی کرده است تهران احتمالا تا اواخر ماه می امکان ادامه تولید بدون فضای ذخیرهسازی جدید را خواهد داشت.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به هند سفر کرده است.
او چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در دهلینو با سیبی جورج، دبیر حوزه غرب وزارت خارجه هند، دیدار و گفتوگو کرد.
کانال ۱۳ اسرائیل از احتمال ازسرگیری درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارد.
روزنامه والاستریتژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد دیوید بارنئا، رییس موساد، در جریان جنگ ایران، دستکم دو بار بهطور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده است تا درباره هماهنگیهای مرتبط با جنگ گفتوگو کند.
به گفته منابع آگاه، بارنئا در ماههای مارس و آوریل در دو نوبت جداگانه راهی امارات شد.
این روزنامه ۲۱ اردیبهشت نیز از حملات مخفیانه امارات به مواضع جمهوری اسلامی خبر داده بود.