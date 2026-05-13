واکنش تند مارین لوپن به هشدار امباپه درباره قدرتگیری حزب راست افراطی فرانسه
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، در گفتوگو با مجله «وانیتی فیر»، بار دیگر مخالفت خود را با بهقدرت رسیدن حزب راست افراطی «اجتماع ملی» اعلام کرد.
او با ابراز نگرانی از احتمال پیروزی این حزب در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ گفت: «این موضوع مرا تحت تأثیر قرار میدهد؛ من میدانم وقتی افرادی مثل آنها به قدرت میرسند، چه معنایی دارد و چه عواقبی برای کشورم خواهد داشت».
امباپه با رد این ایده که فوتبالیستها باید فقط سکوت کنند، تأکید کرد که او به عنوان یک شهروند حق اظهارنظر دارد.
جردن باردلا، رئیس حزب «اجتماع ملی» و نامزد احتمالی ریاستجمهوری، بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس به این سخنان حمله کرد و با لحنی تمسخرآمیز نوشت: «وقتی کیلیان امباپه پاریسنژرمن را ترک میکند چه اتفاقی میافتد؟ باشگاه فاتح لیگ قهرمانان میشود! شاید بهزودی برای دومین بار هم قهرمان شود».
مارین لوپن، رئیس فراکسیون این حزب در مجلس، نیز روز چهارشنبه در گفتوگو با رادیو فرانسوی RTL همچون باردلا از امباپه انتقاد کرد: «او پاریسنژرمن را ترک کرد و به رئال مادرید پیوست، چون میگفت برای قهرمانی در لیگ قهرمانان است. در همین فاصله، پاریسنژرمن قهرمان شد.»
او همچنین گفت: «صادقانه بگویم، افرادی که عاشق فوتبال هستند آنقدر آزاد هستند که بدانند میخواهند به چه کسی رأی دهند، بدون اینکه تحت تأثیر آقای امباپه قرار بگیرند».
رهبران راست افراطی فرانسه پیش از این نیز بارها با انتقاد از ترکیب تیم ملی، مدعی شده بودند که بازیکنان رنگینپوست «کمتر فرانسوی» هستند. ژان ماری لوپن، بنیانگذار این حزب، در سال ۱۹۹۶ به صراحت اعلام کرده بود: «اینکه بازیکنانی را از خارج بیاوریم و آنها را تیم ملی فرانسه بنامیم، امری مصنوعی است».