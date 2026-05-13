سی‌ان‌ان گزارش داد سنای آمریکا برای هفتمین بار در سال جاری، طرحی را که با هدف محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ و الزام او به دریافت مجوز کنگره برای هرگونه اقدام نظامی آینده در ایران ارائه شده بود، رد کرد.

این طرح با ۵۰ رای مخالف در برابر ۴۹ رای موافق از پیشبرد بازماند. بر اساس این گزارش، جان فترمن، سناتور دموکرات، در کنار جمهوری‌خواهان به رد طرح رای داد و رند پال، سوزان کالینز و لیزا مورکوفسکی، سناتورهای جمهوری‌خواه، همراه دموکرات‌ها از آن حمایت کردند.

سی‌ان‌ان نوشت برخی جمهوری‌خواهان، از جمله مورکوفسکی که امروز برای نخستین بار از این تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی حمایت کرد و تام تیلیس، استدلال کرده‌اند که با ادامه یافتن درگیری‌ها به بیش از ۶۰ روز، کنگره باید در مجوز دادن به جنگ نقش داشته باشد یا دست‌کم نظارت بیشتری اعمال کند.