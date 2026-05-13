ترامپ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت پیش از ورود به پکن، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، همراه او در هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا حضور دارد و گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی درباره دعوت نشدن او به این سفر «خبر جعلی» است.

بر اساس آنچه ترامپ نوشت «جنسن، ایلان، تیم اپل، لری فینک، استیون شوارتزمن، کلی اورتبرگ از بوئینگ، برایان سایکس از کارگیل، جین فریزر از سیتی، لری کالپ از جی‌ای ایرواسپیس، دیوید سولومون از گلدمن ساکس، سانجی مهروترا از مایکرون، کریستیانو آمون از کوالکام و بسیاری دیگر» در این سفر حضور دارند.

رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد در دیدار با شی جین‌پینگ از او بخواهد اقتصاد چین را بیش از پیش به روی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری آمریکایی باز کند.

او نوشت: «از رییس‌جمهوری شی خواهم خواست چین را باز کند تا این افراد بتوانند توانایی‌های خود را به کار بگیرند و به ارتقای جمهوری خلق چین کمک کنند.»

حل مسائل تجاری

رویترز نوشت بیشتر شرکت‌های حاضر در این سفر به دنبال حل مسائل تجاری و محدودیت‌های موجود در بازار چین هستند.

انویدیا از جمله شرکت‌هایی است که برای فروش تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی خود در چین با محدودیت‌های نظارتی روبه‌رو شده است.

به گزارش رویترز، مذاکرات دو طرف علاوه بر تجارت، موضوعاتی چون جنگ ایران، فروش تسلیحات آمریکا به تایوان، صادرات فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی و کاهش تنش‌های تجاری میان واشینگتن و پکن را در بر می‌گیرد.

همزمان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مذاکره‌کننده تجاری آمریکا، در کره جنوبی با مقام‌های چینی دیدار کرد. خبرگزاری دولتی شین‌هوا این گفت‌وگوها را «صریح، عمیق و سازنده» توصیف کرد.

رویترز نوشت ترامپ در حالی وارد مذاکرات با چین شده که ادامه جنگ ایران و افزایش تورم در آمریکا، فشار سیاسی بر او را افزایش داده است. در مقابل، شی جین‌پینگ با فشار داخلی کمتری روبه‌رو است.

انتظار می‌رود ترامپ در دیدار با شی، از چین بخواهد تهران را برای رسیدن به توافق با واشینگتن و پایان دادن به جنگ ایران ترغیب کند؛ هرچند ترامپ گفته تصور نمی‌کند به کمک پکن نیاز داشته باشد.

چین چهارشنبه بار دیگر مخالفت شدید خود را با فروش تسلیحات آمریکا به تایوان اعلام کرد. هنوز مشخص نیست آیا ترامپ بسته تسلیحاتی ۱۴ میلیارد دلاری برای تایوان را تایید خواهد کرد یا نه.

آمریکا با وجود نداشتن روابط دیپلماتیک رسمی با تایوان، بر اساس قانون موظف است ابزارهای دفاعی لازم را در اختیار این جزیره قرار دهد.