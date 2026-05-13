فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد چهار هفته پیش اجرای محاصره کشتی‌های ورودی و خروجی از بنادر ایران را آغاز کرده و تا امروز ۶۷ کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، به ۱۵ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده و چهار کشتی را برای اطمینان از پایبندی به این محاصره متوقف کرده است.

سنتکام افزود نیروهای آمریکایی اوایل این هفته، پس از ارتباط رادیویی و شلیک هشدار با سلاح سبک، دو کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند و این اقدام نشان می‌دهد اجرای محاصره از سوی آمریکا همچنان به‌طور کامل ادامه دارد.