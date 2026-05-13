مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر مسعود پزشکیان، گفت اگر همهپرسی برگزار شود، مردم در شرایط جنگی، امنیت را به سهولت دسترسی به اینترنت ترجیح خواهند داد.
طباطبایی در واکنش به انتقادها درباره محدودیتهای اینترنتی و «اینترنت پرو» گفت تصمیمهای مربوط به اینترنت با اجماع نهادهای تخصصی و امنیتی و در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس ملاحظات امنیتی و شرایط جنگی اتخاذ شده است.
او افزود «در وضعیت جنگی، باز بودن کامل اینترنت بینالملل اساسا قابل تصور نیست.»
طباطبایی گفت در شورای عالی امنیت ملی، کمیتهای مسئول بررسی وضعیت ارتباطات و فضای مجازی در شرایط ویژه جنگی بوده و جمعبندی کارشناسی این کمیته این بوده که اینترنت در چنین شرایطی میتواند «مخاطرات امنیتی جدی برای کشور» به همراه داشته باشد.
او همچنین درباره طرح «اینترنت پرو» گفت این طرح برای پاسخ به نیاز برخی کسبوکارها و فعالان اقتصادی وابسته به اینترنت بینالملل طراحی شده تا در دوره محدودیتها، فعالیتهای ضروری آنها مختل نشود.
محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت مواضع و اقدامات امارات متحده عربی نشان میدهد اسرائیل و آمریکا از این کشور حمایت میکنند و این رویکرد بیانگر فاصله گرفتن امارات از کشورهای مسلمان عربی منطقه و طلب کمک از دشمنان دنیای اسلام است.
او افزود: «ادعای ابوظبی درباره حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی صرفا در راستای فضاسازی علیه ما مطرح شده است.»
حجتالله عبدالملکی، وزیر کار دولت سیزدهم، درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت: «نباید بر فروش نفت خام اصرار کنیم و سرمایهگذاری در فرآوردههای نفتی بسیار بهصرفه است.»
او اضافه کرد: «دشمن نمیتواند با محاصره دریایی برای ما چالش ایجاد کند و بیشتر از اثر روانی آن استفاده میکند.»
عبدالملکی در ادامه به جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کرد و گفت «این جنگ سالها ادامه خواهد داشت و قرار نیست تمام شود.»
دونالد ترامپ کمی بعد از ۸ شب چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به وقت پکن، در میان استقبال گارد احترام و جوانانی که پرچمهای آمریکا و چین را تکان میدادند، وارد این شهر شد و سفری را آغاز کرد که گرچه محور اصلی آن تجارت است، اما ناظران به نتایج مذاکرات درباره جنگ ایران در این سفر چشم دوختهاند.
هان ژنگ، معاون رییسجمهوری چین، دیوید پردو، سفیر آمریکا در چین، شیه فنگ، سفیر چین در آمریکا و ما ژائوشو، معاون اجرایی وزیر امور خارجه چین، در دومین سفر رییسجمهوری آمریکا به چین از او استقبال کردند.
پس از او، اریک ترامپ، پسرش، و لارا ترامپ، عروس او، همراه با شماری از همراهان سفر، از جمله ایلان ماسک، مدیر شرکت اسپیسایکس، از هواپیما پیاده شدند.
ترامپ بدون پاسخ دادن به پرسشهای خبرنگاران سوار لیموزین شد تا به سوی هتل محل اقامتش برود.
طبق اعلام کاخ سفید دیدار ترامپ با همتای چینی خود، شی جینپینگ، روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت، بر تجارت، مساله فنتانیل و پرونده جنگ ایران متمرکز خواهد بود؛ موضوعاتی که به گزارش رسانه پولیتیکو، دولت ترامپ در ۱۶ ماه آغاز به کارش نتوانسته بر سر آنها به توافقی چشمگیر با پکن برسد یا امتیاز قابلتوجهی از چین بگیرد.
مقامهای آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند که هیاتهای آمریکا و چین در این سفر دو روزه قرار است درباره پرونده جنگ ایران، مساله تایوان، هوش مصنوعی و تسلیحات هستهای گفتوگو کنند. توافق مربوط به مواد معدنی حیاتی نیز یکی از محورهای این گفتوگوها خواهد بود.
پکن هنوز هیچ جزئیاتی درباره دستور کار نشست میان روسای جمهوری دو کشور ارائه نکرده است. گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، دوشنبه گفت ترامپ و شی درباره «مسائل مهم مربوط به روابط چین و آمریکا و صلح و توسعه جهانی» گفتوگو خواهند کرد.
خود ترامپ نیز پاسخهای متفاوتی درباره موضوعات دستور کار داده است. او دوشنبه ۲۱ اردیبهشت گفت ایران و انرژی هر دو در فهرست موضوعات قرار دارند، اما سهشنبه، پیش از ترک کاخ سفید به مقصد پکن، این اظهارات را پس گرفت و گفت: «ما موضوعات زیادی برای گفتوگو داریم. صادقانه بگویم، نمیگویم ایران یکی از آنهاست، چون ایران کاملا تحت کنترل ماست.»
او در عوض گفت موضوع اصلی، تجارت خواهد بود.
زک کوپر، دستیار پیشین معاون مشاور امنیت ملی در دولت جورج دبلیو بوش، که بهطور منظم با مقامهای دولت آمریکا و مقامهای چینی دیدار میکند، به پولیتیکو گفت: «این نشست هر روز کوچکتر میشود.»
او افزود: «کاملا روشن است که تیم ترامپ در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد و کاملا ممکن است ترامپ با ذهنی درگیر و در موضعی تضعیفشده به پکن برود.»
این نخستین سفر ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش به چین و دومین سفر او در مقام رهبر آمریکا به این کشور است. او حدود یک ماه پیش از عزیمت به چین، این دیدار را «رویدادی عظیم» توصیف کرد و کمی بعد از این اظهار نظر، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که از شی جینپینگ چیزی کمتر از یک «آغوش گرم و بزرگ» انتظار ندارد.
با این حال، ناظران میگویند این سفر با سفر مجلل قبلیاش در سال ۲۰۱۷، زمانی که چین برای جلب نظر او سنگ تمام گذاشت و در شهر ممنوعه ۶۰۰ ساله یک ضیافت شام به افتخار او ترتیب داد، تفاوت دارد.
دستور کار این سفر نیز به همان اندازه دشوار و پرچالش است؛ با این تفاوت که پرونده ایران اکنون به منبع تازهای از تنش تبدیل شده و در کنار تجارت، فناوری و تایوان قرار گرفته است.
بهگزارش سیانان، یک تفاوت عمده میان این دو سفر تغییر در قدرت سیاسی چین است. این رسانه نوشت: «در قیاس با سال ۲۰۱۷ چین قدرتمندتر و بسیار قاطعتر شده است؛ شی با جاهطلبی برنامههایی را برای توسعه نیروهای مولد جدید، سرمایهگذاریهای سنگین در انرژیهای تجدیدپذیر، روباتیک و هوش مصنوعی پیش برده و با جدیت کوشیده است که ثابت کند در تعاملهای بینالمللی در جایگاهی برابر با آمریکا قرار دارد.
سایه تعرفهها و جنگ ایران بر رابطه ترامپ و شی
رای ۲۰ فوریه دیوان عالی آمریکا درباره تعرفههای تجاری و جنگ ایران که اثری عمیق بر معادلات انرژی در جهان گذاشته است، موازنه قدرت میان دو رهبر را تغییر داده است. به نوشته پولیتیکو، ترامپ اکنون اهرم فشار کمتری برای وادار کردن شی به پذیرش نتایج ملموس از این دیدار دارد؛ نتایجی که رییسجمهوری آمریکا بتواند پس از بازگشت به ایالات متحده آنها را بهعنوان پیروزی عرضه کند. و چین این را میداند.
انبیسی نوشته است که هرچند هدف ترامپ و تیم همراهش در این سفر بازگشت به واشینگتن با دستاوردهای دهانپرکن اقتصادی و نمایشی از رابطه دوستانه و نزدیک شخصی میان ترامپ و شی است، اما انتظارها درباره تحقق تمام و کمال این اهداف پررنگ نیست.
به نوشته این رسانه، ترامپ، که میزان محبوبیتش در پایینترین سطح در دوره دوم ریاستجمهوریاش قرار دارد، شاهد آن بوده که بخش بزرگی از نظام تعرفهای جهانیاش از سوی دادگاههای آمریکا و در راس آن دادگاه عالی آمریکا لغو شده است. او همچنین درگیر جنگی نامحبوب با ایران است که از جدول زمانی اولیه ششهفتهای فراتر رفته و باعث جهش قیمت بنزین شده است.
شی نیز با مشکلات اقتصادی دیرینه از جمله بیکاری بالای جوانان، ضعف تقاضای مصرفکنندگان و فروپاشی بخش مسکن دستوپنجه نرم میکند. افزون بر این، نگرانیهای تازهای نیز درباره این مطرح شده که چین تا چه مدت میتواند شوکهای انرژی ناشی از جنگ ایران را تاب بیاورد.
سیانان پیشبینی کرده است که هرچند انتظار میرود رهبران دو کشور از توافقهای بزرگ تجاری رونمایی کنند و مسیر نمایش یک پیروزی بزرگ را هموار کنند، اما به احتمال زیاد مساله ایران بر گفتوگوها مسلط خواهد بود.
این در حالی است که به نظر میرسد منافع آمریکا در گرو محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران است و این امر پیامدهای عمدهای برای چین، بزرگترین مصرفکننده نفت ایران، خواهد داشت.
این رسانه آمریکایی پیشبینی میکند که ترامپ از شی را بخواهد جمهوری اسلامی را به بازگشایی تنگه هرمز و توافق صلح ترغیب کند. از سوی دیگر، سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به چین و دیدارش با وانگ یی، همتای چینی خود در آستانه سفر ترامپ به این کشور را میتوان نشانهای از فشار احتمالی جمهوری اسلامی به آمریکا از طریق چین برای پایان دادن به جنگ تصور کرد؛ اهدافی که با خواستهها و منافع آمریکا در تضاد است.
پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نوشت که «چین پیش از این، [حکومت] ایران را برای رسیدن به توافق تحت فشار قرار داده است.»
تحلیل این رسانه بر این فرض استوار است که دستاوردهای ژئواستراتژیک پکن از جنگ آمریکا علیه جمهوری از جمله منحرف کردن توجه واشینگتن از هند و اقیانوس آرام و انتقال داراییهای پنتاگون از آسیا به خاورمیانه، بهحدی است که سبب میشود شی جین پینگ انگیزه کمی برای سرعت بخشیدن به حلوفصل این مناقشه داشته باشد.
کریگ سینگلتون، پژوهشگر ارشد امور چین در اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، گفت: «چین همچنان خواستار آرامش و کاهش تنش در سطحی گستردهتر خواهد شد. فکر نمیکنم پکن برای حل جنگی که نه آغازگر آن بوده و نه کنترلی بر آن دارد، خود را به خطر بیندازد.»
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، در گفتوگو با مجله «وانیتی فیر»، بار دیگر مخالفت خود را با بهقدرت رسیدن حزب راست افراطی «اجتماع ملی» اعلام کرد.
او با ابراز نگرانی از احتمال پیروزی این حزب در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ گفت: «این موضوع مرا تحت تأثیر قرار میدهد؛ من میدانم وقتی افرادی مثل آنها به قدرت میرسند، چه معنایی دارد و چه عواقبی برای کشورم خواهد داشت».
امباپه با رد این ایده که فوتبالیستها باید فقط سکوت کنند، تأکید کرد که او به عنوان یک شهروند حق اظهارنظر دارد.
جردن باردلا، رئیس حزب «اجتماع ملی» و نامزد احتمالی ریاستجمهوری، بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس به این سخنان حمله کرد و با لحنی تمسخرآمیز نوشت: «وقتی کیلیان امباپه پاریسنژرمن را ترک میکند چه اتفاقی میافتد؟ باشگاه فاتح لیگ قهرمانان میشود! شاید بهزودی برای دومین بار هم قهرمان شود».
مارین لوپن، رئیس فراکسیون این حزب در مجلس، نیز روز چهارشنبه در گفتوگو با رادیو فرانسوی RTL همچون باردلا از امباپه انتقاد کرد: «او پاریسنژرمن را ترک کرد و به رئال مادرید پیوست، چون میگفت برای قهرمانی در لیگ قهرمانان است. در همین فاصله، پاریسنژرمن قهرمان شد.»
او همچنین گفت: «صادقانه بگویم، افرادی که عاشق فوتبال هستند آنقدر آزاد هستند که بدانند میخواهند به چه کسی رأی دهند، بدون اینکه تحت تأثیر آقای امباپه قرار بگیرند».
رهبران راست افراطی فرانسه پیش از این نیز بارها با انتقاد از ترکیب تیم ملی، مدعی شده بودند که بازیکنان رنگینپوست «کمتر فرانسوی» هستند. ژان ماری لوپن، بنیانگذار این حزب، در سال ۱۹۹۶ به صراحت اعلام کرده بود: «اینکه بازیکنانی را از خارج بیاوریم و آنها را تیم ملی فرانسه بنامیم، امری مصنوعی است».
مسعود پزشکیان در واکنش به افزایش تورم، از مقامهای دولتی خواست تمام توان خود را برای کنترل قیمتها بهکار بگیرند. او همچنین بر ضرورت مداخله نهادهایی مانند بسیج و مساجد در مدیریت شرایط تاکید کرد.
