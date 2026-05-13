کشتهشدن نوجوان بسیجی در بوشهر حین «آموزشهای دفاعی» سپاه
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، از کشته شدن یک نوجوان به نام محمدامین صابرکار در بخش بردخون شهرستان دیر استان بوشهر، در جریان «آموزشهای دفاعی» خبر داد.
در پیام فرمانده سپاه شهرستان دیر، از او بهعنوان «نوجوان مومن و انقلابی» و «بسیجی جهادگر» یاد شده و آمده است که او «در مسیر پاسداری از میهن اسلامی» جان خود را از دست داده است.
این رخداد بار دیگر موضوع حضور کودکان و نوجوانان در فعالیتها و آموزشهای نظامی را برجسته میکند؛ اقدامی که برخلاف تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در چارچوب پیماننامه حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن درباره مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه، از مصادیق نقض حقوق کودک و نقض حقوق بشر به شمار میرود.