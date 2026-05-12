بریتانیا برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، نشستی با حضور ۴۰ وزیر دفاع برگزار میکند
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، اعلام کرد سهشنبه ریاست مشترک نشست ۴۰ وزیر دفاع را با هدف جلب حمایت از ماموریت تحت رهبری بریتانیا برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بر عهده خواهد داشت.
او در شبکه ایکس نوشت مردم نگران درگیریهای کنونی و بحرانهای جهانی پیشرو هستند و انتظار دارند دولت، همانطور که نخستوزیر عمل میکند، کشور را از این شرایط عبور دهد.
هیلی افزود بریتانیا مشارکتهای نظامی خود در این ماموریت را اعلام خواهد کرد و تاکید کرد بیثباتی بیشتر به نفع بریتانیا نیست و دولت باید بر چالشهای فوری اقتصادی و امنیتی تمرکز کند.
وزیر دفاع بریتانیا نوشت دولت باید برای بازگرداندن امنیت اقتصادی خانوادهها در داخل کشور اقدام کند.