وزارت خارجه کویت سه‌شنبه اعلام کرد که محمد توتونچی، سفیر جمهوری اسلامی در کویت را احضار کرد و یادداشت اعتراضی در مورد تلاش یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران، برای نفوذ به جزیره بوبیان «با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه کویت»، را به او تحویل داد.

در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه کویت در شبکه ایکس منتشر شده، آمده است که معاون وزیر خارجه این کشور در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی «ضمن محکوم کردن و ابراز شدیدترین انزجار دولت کویت از این اقدام خصمانه، از جمهوری اسلامی ایران خواست فورا و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به چنین اقداماتی پایان دهد.»

او مسئولیت کامل آنچه را که «تعرضی آشکار به حاکمیت دولت کویت و نقض فاحش حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۲۶ به شمار می‌رود»، متوجه جمهوری اسلامی دانست.

پیشتر وزارت کشور کویت اعلام کرد چهار نفری که به‌صورت غیرقانونی از راه دریا وارد این کشور شده بودند، در جریان بازجویی به عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعتراف کردند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است این افراد اعتراف کردند مامور شده بودند با استفاده از یک قایق ماهیگیری که به‌طور ویژه برای اجرای اقدامات خصمانه علیه کویت اجاره شده بود، به جزیره بوبیان نفوذ کنند.

بر اساس این بیانیه، این افراد با نیروهای مسلح کویت درگیر شدند که در نتیجه آن یکی از نیروهای کویتی زخمی شد و دو نفر از عناصر نفوذی گریختند.