سی‌ان‌ان گزارش داد یک شبکه پنهان نفتی در چین سال‌هاست میلیاردها دلار به اقتصاد ایران تزریق کرده و اکنون نیز هم‌زمان با تشدید فشارهای آمریکا، به بقای مالی جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

در استان شاندونگ چین و مناطق پیرامونی آن، بنادر، خطوط انتقال و پالایشگاه‌های موسوم به «تی‌پات» نقش کلیدی در این چرخه ایفا می‌کنند.

این پالایشگاه‌های کوچک و مستقل که با مجوز دولت چین فعالیت دارند، به‌صورت غیرعلنی نفت خام تحریم‌شده ایران را به فرآورده‌هایی مانند بنزین، گازوئیل و محصولات پتروشیمی تبدیل می‌کنند تا نیاز دومین اقتصاد بزرگ جهان تامین شود.

سی‌ان‌ان با اشاره به سفر قریب‌الوقوع دونالد ترامپ به چین نوشت هم‌زمان با تشدید تنش‌ها بر سر تجارت نفت ایران، پکن در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است؛ از یک سو به دنبال برقراری رابطه‌ای باثبات با واشینگتن است و از سوی دیگر، همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک نزدیک خود با تهران را ادامه می‌دهد.

در آستانه این سفر، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۲ فرد و نهاد را به اتهام نقش‌آفرینی در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به‌تازگی چین را متهم کرده است که با خرید انرژی از ایران، به تامین مالی «شبکه‌های تروریستی» جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

۲۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد ترامپ در سفر به پکن خواستار کاهش حمایت چین از حکومت ایران خواهد شد.

