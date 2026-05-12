فیفا پنجشنبه بلیت‌های فینال ۱۹ جولای در ورزشگاه مت‌لایف را با قیمت ۳۲ هزار و ۹۷۰ دلار عرضه کرد؛ رقمی که حدود سه برابر قیمت‌های قبلی است.

قیمت بلیت مسابقات مرحله گروهی نیز به چند صد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، یک خانواده چهار نفره برای تماشای دیدار نروژ و سنگال در نیویورک، با احتساب بلیت و حمل‌ونقل عمومی، باید بیش از ۲ هزار دلار پرداخت کند.

این در حالی است که تماشای مسابقات لیگ بیسبال در همان شب با کمتر از ۵۰ دلار امکان‌پذیر است. فوتبال که سال‌ها به عنوان ورزش طبقه کارگر شناخته می‌شد، اکنون با انتقاد گروه‌های هواداری و حتی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، روبه‌رو شده است.

جانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت قیمت بلیت‌ها بر اساس شرایط بازار آمریکا تعیین شده است. او افزود که فروش ارزان‌تر بلیت‌ها می‌تواند به افزایش قیمت در بازار سیاه منجر شود.

با این حال، گزارش‌ها حاکی است که برخلاف اعلام فیفا، تقاضا برای برخی مسابقات از جمله بازی افتتاحیه آمریکا کاهش یافته است. هزینه بالای حمل‌ونقل عمومی و محدودیت‌های ترافیکی نیز اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است.

فیفا که بر اساس قوانین سوئیس یک نهاد غیرانتفاعی محسوب می‌شود، پیش‌بینی کرده است از برگزاری این مسابقات ۱۱ میلیارد دلار درآمد کسب کند و بخش عمده‌ای از آن را صرف توسعه فوتبال در جهان کند.