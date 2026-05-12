تهران دوباره لرزید
رسانهها در ایران گزارش دادند که تهران دوباره لرزید.
خبرگزاری مهر گزارش داد که این زمینلرزه در ورامین، پاکدشت، پردیس و بخش هایی از شمیرانات، لرزش در این مناطق احساس شده است.
به گزارش برخی از رسانهها، چهار پسلرزه در استان تهران بهوقوع پیوسته است. آخرین پسلرزهها به بزرگی ۴ و ۳.۴ بودهاند.
خبرگزاری حکومتی ایرنا خبر داد در حالی که فرماندار شهرستان پردیس گفت در پی وقوع زمینلرزه، ستاد مدیریت بحران این شهرستان در آماده باش کامل است، مردم در پردیس از خانهها خارج شده و در پارکها و خودروها مستقر شدهاند.
در این ارتباط، خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل مدیریت بحران استان تهران و مازندران گزارش داد با توجه به بررسیهای اولیه و ارزیابی تیمهای کارشناسی، زمینلرزه خساراتی در پی نداشته است.
معاون هلال احمر تهران هم به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفت زمینارزه تهران تاکنون تخریبی در پی نداشته است.