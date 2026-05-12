دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با انتقاد از گزارش‌های برخی از رسانه‌های ایالات متحده در تروت سوشال نوشت: «وقتی اخبار جعلی می‌گوید که دشمن ایرانی از نظر نظامی علیه ما خوب عمل می‌کند، این یک خیانت مجازی است، زیرا چنین بیانیه‌ای دروغین و حتی مضحک است.»

او افزود: «آن‌ها به دشمن کمک و همدستی می‌کنند! تنها کاری که می‌کنند این است که به ایران امید واهی می‌دهند در حالی که هیچ امیدی نباید وجود داشته باشد.»

ترامپ اضافه کرد: «این‌ها بزدل‌های آمریکایی هستند که علیه کشور ما تبلیغ می‌کنند.»

او اشاره کرد که جمهوری اسلامی ۱۵۹ کشتی در نیروی دریایی خود داشت که «تک تک کشتی‌ها اکنون در قعر دریا آرمیده‌اند.»

ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی در حال حاضر نیروی دریایی ندارد، نیروی هوایی‌اش و تمام فناوری‌هایش از بین رفته است، و نوشت: «"رهبران" آن‌ها دیگر با ما نیستند و کشور یک فاجعه اقتصادی است. فقط بازنده‌ها، ناسپاس‌ها و احمق‌ها می‌توانند علیه آمریکا پرونده‌سازی کنند.»