حرمت‌الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، سه‌شنبه به رسانه‌های ایران گفت: «دفاتر مسافرتی پس از ماه‌ها رکود، جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و اختلال اینترنت، دیگر توان تاب‌آوری ندارند و در صورت ادامه شرایط فعلی، بخش مهمی از نیروی انسانی متخصص این صنعت از بین خواهد رفت.»

او افزود: «در شرایطی که عملا کسب‌وکاری وجود ندارد، فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای همچنان ادامه دارد و صنعت گردشگری ایران قفل شده است.»

رفیعی اضافه کرد: «بسیاری از کارکنان آموزش‌دیده دفاتر مسافرتی که سال‌ها برای آموزش آن‌ها هزینه شده است، به دلیل نبود درآمد، جذب مشاغلی مثل آرایشگری و فعالیت‌های غیرمرتبط شده‌اند.»