مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جای تعجب نیست که ایران آشکارا همسایگان خود را تهدید می‌کند و اذعان دارد که به مین‌گذاری آب‌های بین‌المللی و حمله به کشتی‌های تجاری از سراسر جهان به امید ایجاد ویرانی اقتصادی ادامه خواهد داد.»

والتز این موضوع را در واکنش به یکی از نوشته‌های ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت.

عزیزی ۱۷ اردیبهشت با اشاره به پیش‌نویس قطعنامه بحرین علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت، در ایکس نوشته بود: «به دولت‌هایی همچون کشور ذره‌بینی بحرین که در حال همراهی با قطعنامه آمریکایی هستند، درباره پیامدهای جدی این اقدام هشدار می‌دهیم.»

او افزوده بود: «درهای تنگه هرمز را برای همیشه به روی خود نبندید.»

نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد نوشت که این تهدیدها به خاطر آن است که «ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد دیپلماسی را انتخاب می‌کنیم.»

والتز نوشت: «توییت یک مقام رژیم ثابت می‌کند که چرا این قطعنامه مورد نیاز است و چرا هرگز به ایران اجازه داده نخواهد شد که سلاح هسته‌ای داشته باشد.»