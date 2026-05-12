یک مذاکره‌کننده سابق وزارت خارجه آمریکا به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت که در حال حاضر، دستیابی به توافق با تهران «بسیار دشوارتر» از زمانی است که او در مذاکرات توافق هسته‌ای ۲۰۱۵شرکت داشت.

آلن ایر، عضو موسسه خاورمیانه، گفت که «غیر قابل باور» است که جمهوری اسلامی در اوایل مذاکرات فعلی، با صادرات تمام اورانیوم غنی‌شده خود به ایالات متحده موافقت کند و افزود: «بسیاری از آنچه که ما در ملاء عام می‌شنویم، با واقعیات اساسی، از هر دو طرف، تطابق ندارد.»

او همچنین گفت که ایران «احتمال بسیار کمتری» برای رسیدن به توافق نسبت به سال ۲۰۱۵دارد، و اضافه کرد اکنون ایران «رهبری تندروتر و رادیکال‌تری» دارد و مسائل بیشتری غیر از برنامه هسته‌ای، به‌ویژه تنگه هرمز، روی میز مذاکره است.

ایر همچنین سخنان دونالد ترامپ در مورد بر عقب‌نشینی تهران را «سوءتفاهم یا دروغ‌پردازی» دانست.