داود رنگی، رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با اشاره به وابستگی ۹۰ تا ۹۵ درصدی ایران به واردات ذرت و کنجاله سویا گفت مرزهای جایگزین از جمله مرزهای شرقی، شمالی و ترکیه، زیرساخت لازم برای تامین این حجم از واردات را ندارند.

رنگی ادامه داد: «با توجه به محاصره دریایی و شرایط جنگی امکان تامین ذرت از برزیل نیز فوق‌العاده دشوار است. اگر هم بتوانیم وارد کنیم، باید از طریق بنادر ترکیه و در ادامه حمل ریلی و زمینی انجام شود. واردات از این مسیر قطعا هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.»

او افزود بهای هر کیلوگرم مرغ از حدود ۹۰ هزار تومان در اردیبهشت سال گذشته به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته رنگی، با وجود این افزایش قیمت، درآمد مردم سه برابر نشده و در نتیجه بازار مصرف کوچک‌تر شده است.