تجمع ایرانیان دالاس و سانفرانسیسکو در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
ویدیوهای دریافتشده نشان میدهد ایرانیان مقیم آمریکا، در شهرهای دالاس و سانفرانسیسکو، یکشنبه، در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی علیه جمهوری اسلامی تجمع کردند.
کره جنوبی اعلام کرد که آتشسوزی در یک کشتی باری کرهای در تنگه هرمز ناشی از حملات خارجی بوده است.
شبکه خبری بلومبرگ در این مورد نوشت: «این نخستین اذعان رسمی سئول به بروز این حادثه بهدلیل حمله بوده است، هرچند از تعیین مقصر خودداری کرد.»
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه کره جنوبی گفت که تحقیقات دولت نشان داد که دو «شیء هوایی ناشناس» ۱۴ اردیبهشت بهوقت محلی، در حالی که کشتی «نامو» در نزدیکی سمت امارات متحده عربی تنگه هرمز لنگر انداخته بود، به عقب کشتیبا فاصله حدود یک دقیقه برخورد کردند.
فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، در حالی دوران حبس خود را سپری میکند که به گفته فعالان حقوق بشر با مشکلات جدی جسمی روبهرو است.
این فعال سیاسی ۶۱ ساله که سابقه جراحی قلب باز دارد، بیش از هزار روز است در زندان بهسر میبرد و گزارشها حاکی از آن است که در این مدت دسترسی کافی و مستمر به خدمات درمانی تخصصی نداشته است.
منابع حقوق بشری از افت شدید فشار خون، تپشهای نامنظم قلب و دردهای مزمن در ناحیه قفسه سینه و دستهای او خبر دادهاند.
گفته میشود خانم سپهری پس از چند مورد بستری کوتاهمدت، پیش از تکمیل روند درمان به بند بازگردانده شده است.
فاطمه سپهری نخستینبار در سال ۱۳۹۸ پس از امضای بیانیهای موسوم به «بیانیه ۱۴ نفر» بازداشت شد. او در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ دوباره بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس محکوم شد.
در روزهای اخیر کاربران شبکههای اجتماعی با یک طرح گرافیکی «صدای فاطمه سپهری باش» خواستار رسیدگی فوری پزشکی و آزادی او شدهاند.
بریتانیا اعلام کرد همراه با فرانسه میزبان نشست وزیران دفاع بیش از ۴۰ کشور برای تدوین برنامههای نظامی جهت حفاظت از کشتیرانی و بازگرداندن تجارت در تنگه هرمز است. این خبر پس از هشدار ایران درباره اعزام ناوهای جنگی منتشر شد. لندن میگوید هدف تبدیل توافق دیپلماتیک به اقدام است.
دولت بریتانیا اعلام کرد همراه با فرانسه روز سهشنبه میزبان نشستی چندملیتی درباره برنامههای نظامی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خبر ساعاتی پس از آن اعلام شد که جمهوری اسلامی به لندن و پاریس درباره اعزام کشتیهای جنگی به منطقه هشدار داد.
در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است: «جان هیلی، وزیر دفاع، همراه با همتای فرانسوی خود، کاترین ووترین، ریاست مشترک نشستی با حضور وزیران دفاع بیش از ۴۰ کشور را برای آغاز مأموریت چندملیتی بر عهده خواهد داشت.»
این نشست مجازی پس از گردهمایی دو روزه کارشناسان نظامی در لندن در ماه گذشته برگزار میشود. در آن نشست، جنبههای عملی یک مأموریت چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از ناوبری در این آبراه کلیدی پس از برقراری آتشبس پایدار بررسی شد.
هیلی گفت: «ما در حال تبدیل توافق دیپلماتیک به برنامههای نظامی عملی برای بازگرداندن اعتماد به کشتیرانی از طریق تنگه هرمز هستیم.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس گفت تضعیف یا سقوط حکومت ایران میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر شود. او با اشاره به احتمال تغییر حکومت در ایران تاکید کرد: «ممکن است؟ بله. تضمینشده است؟ نه.»
نخستوزیر اسرائیل، در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر با حکومت ایران، گفت این جنگ «دستاوردهای بزرگی» داشته اما هنوز پایان نیافته است؛ زیرا به گفته او، اورانیوم غنیشده، تاسیسات غنیسازی، نیروهای نیابتی و برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی همچنان باید مهار شوند.
نتانیاهو در گفتوگو با این برنامه که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ با ایران تمام شده است، گفت: «فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشته، اما تمام نشده است، چون هنوز مواد هستهای، اورانیوم غنیشدهای وجود دارد که باید از ایران خارج شود. هنوز سایتهای غنیسازی هستند که باید برچیده شوند. هنوز نیروهای نیابتیای هستند که ایران از آنها حمایت میکند. هنوز موشکهای بالستیکی هستند که آنها میخواهند تولید کنند.»
او افزود: «ما بخش زیادی از آن را تضعیف کردهایم، اما همه آن هنوز وجود دارد و کارهایی باید انجام شود.»
