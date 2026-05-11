سئول: آتشسوزی در کشتی باری کره جنوبی در تنگه هرمز ناشی از حملات خارجی بود
کره جنوبی اعلام کرد که آتشسوزی در یک کشتی باری کرهای در تنگه هرمز ناشی از حملات خارجی بوده است.
شبکه خبری بلومبرگ در این مورد نوشت: «این نخستین اذعان رسمی سئول به بروز این حادثه بهدلیل حمله بوده است، هرچند از تعیین مقصر خودداری کرد.»
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه کره جنوبی گفت که تحقیقات دولت نشان داد که دو «شیء هوایی ناشناس» ۱۴ اردیبهشت بهوقت محلی، در حالی که کشتی «نامو» در نزدیکی سمت امارات متحده عربی تنگه هرمز لنگر انداخته بود، به عقب کشتیبا فاصله حدود یک دقیقه برخورد کردند.