اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است.»

او افزود: «اینکه بعدا در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته شود و چه گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.»

بقایی ادامه داد: «خیلی از کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه تماس می‌گیرند، زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرف‌هایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرف‌های مقابل برای توقف تنش‌آفرینی دارند، قدردانی کرده‌ایم.»

او پاکستان را «میانجی رسمی» تهران و واشینگتن خواند و اضافه کرد: «سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطاتی با هر دو طرف دارند و ایده‌ها و نظراتی را که لازم بدانند، با وزیر امور خارجه در میان می‌گذارند.»