ترامپ ۲۳ اردیبهشت به چین میرود
خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از ۱۳ تا ۱۵ مه (۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت) به چین سفر خواهد کرد.
بریتانیا اعلام کرد همراه با فرانسه میزبان نشست وزیران دفاع بیش از ۴۰ کشور برای تدوین برنامههای نظامی جهت حفاظت از کشتیرانی و بازگرداندن تجارت در تنگه هرمز است. این خبر پس از هشدار ایران درباره اعزام ناوهای جنگی منتشر شد. لندن میگوید هدف تبدیل توافق دیپلماتیک به اقدام است.
دولت بریتانیا اعلام کرد همراه با فرانسه روز سهشنبه میزبان نشستی چندملیتی درباره برنامههای نظامی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خبر ساعاتی پس از آن اعلام شد که جمهوری اسلامی به لندن و پاریس درباره اعزام کشتیهای جنگی به منطقه هشدار داد.
در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است: «جان هیلی، وزیر دفاع، همراه با همتای فرانسوی خود، کاترین ووترین، ریاست مشترک نشستی با حضور وزیران دفاع بیش از ۴۰ کشور را برای آغاز مأموریت چندملیتی بر عهده خواهد داشت.»
این نشست مجازی پس از گردهمایی دو روزه کارشناسان نظامی در لندن در ماه گذشته برگزار میشود. در آن نشست، جنبههای عملی یک مأموریت چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از ناوبری در این آبراه کلیدی پس از برقراری آتشبس پایدار بررسی شد.
هیلی گفت: «ما در حال تبدیل توافق دیپلماتیک به برنامههای نظامی عملی برای بازگرداندن اعتماد به کشتیرانی از طریق تنگه هرمز هستیم.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس گفت تضعیف یا سقوط حکومت ایران میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر شود. او با اشاره به احتمال تغییر حکومت در ایران تاکید کرد: «ممکن است؟ بله. تضمینشده است؟ نه.»
نخستوزیر اسرائیل، در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر با حکومت ایران، گفت این جنگ «دستاوردهای بزرگی» داشته اما هنوز پایان نیافته است؛ زیرا به گفته او، اورانیوم غنیشده، تاسیسات غنیسازی، نیروهای نیابتی و برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی همچنان باید مهار شوند.
نتانیاهو در گفتوگو با این برنامه که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ با ایران تمام شده است، گفت: «فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشته، اما تمام نشده است، چون هنوز مواد هستهای، اورانیوم غنیشدهای وجود دارد که باید از ایران خارج شود. هنوز سایتهای غنیسازی هستند که باید برچیده شوند. هنوز نیروهای نیابتیای هستند که ایران از آنها حمایت میکند. هنوز موشکهای بالستیکی هستند که آنها میخواهند تولید کنند.»
او افزود: «ما بخش زیادی از آن را تضعیف کردهایم، اما همه آن هنوز وجود دارد و کارهایی باید انجام شود.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد که ارزش دلار در معاملات اولیه آسیا در روز دوشنبه، با پشتیبانی دادههای قوی مربوط به اشتغال در ایالات متحده و با توجه به بنبست بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، در برابر دیگر ارزهای اصلی در جهان افزایش یافت و تقاضا برای این ارز امن بیشتر شده است.
این خبرگزاری افزود که یورو با دو دهمدرصد کاهش به ۱.۱۷۶۷دلار، ین ژاپن با یک دهمدرصد کاهش به حدود ۱۵۷ین در هر دلار و پوند انگلیس با سه دهم درصد کاهش به ۱.۳۵۹۷دلار رسید.
به نوشته رویترز، دلار استرالیا دو دهم درصد کاهش یافت و به ۰.۷۲۳۴دلار رسید. همچنین دلار نیوزیلند، سه دهمدرصد تضعیف شد و به ۰.۵۹۴۸دلار رسید.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اظهارات مارک کلی درباره کاهش «تکاندهنده» ذخایر موشکی در جنگ با ایران را رد کرد و گفت او درباره گزارشی محرمانه یاوهگویی میکند. کلی هشدار داده بود کاهش ذخایر تاماهاوک و پاتریوت میتواند توان آمریکا در برابر چین را تضعیف کند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، سخنان سناتور مارک کلی، عضو سنای ایالات متحده، مبنی بر اینکه وضعیت ذخایر موشکهای این کشور در میانه جنگ با ایران «تکاندهنده» است و ممکن است سالها طول بکشد تا ترمیم یابد را رد کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کلی «در تلویزیون (به دروغ و احمقانه) در مورد یک گزارش طبقهبندیشده پنتاگون که دریافت کرده است، یاوهگویی میکند.»
هگست اضافه کرد که مشاور حقوقی وزارت جنگ بررسی خواهد کرد که آیا این سناتور «سوگند خود را نقض کرده است یا خیر.»
پیش از این، کلی در پی دریافت گزارش محرمانه پنتاگون درباره تأثیر جنگ ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته بود: «واقعاً شوکهکننده است که تا چه اندازه از این ذخایر مصرف کردهایم.»
او اشاره کرد که ذخایر موشکهای تاماهاوک، اتکمز، اسام-۳، سامانه تاد و موشکهای پاتریوت به شدت کاهش یافتهاند؛ بهویژه موشکهای رهگیر دفاعی که برای حفاظت از نیروها و پایگاههای آمریکا استفاده میشوند.
به گفته او، بازسازی این ذخایر ممکن است سالها زمان ببرد و این مسئله میتواند توانایی آمریکا را در صورت وقوع یک درگیری احتمالی با چین تحت تأثیر قرار دهد.