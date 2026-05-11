دولت بریتانیا اعلام کرد همراه با فرانسه روز سه‌شنبه میزبان نشستی چندملیتی درباره برنامه‌های نظامی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خبر ساعاتی پس از آن اعلام شد که جمهوری اسلامی به لندن و پاریس درباره اعزام کشتی‌های جنگی به منطقه هشدار داد.

در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است: «جان هیلی، وزیر دفاع، همراه با همتای فرانسوی خود، کاترین ووترین، ریاست مشترک نشستی با حضور وزیران دفاع بیش از ۴۰ کشور را برای آغاز مأموریت چندملیتی بر عهده خواهد داشت.»

این نشست مجازی پس از گردهمایی دو روزه کارشناسان نظامی در لندن در ماه گذشته برگزار می‌شود. در آن نشست، جنبه‌های عملی یک مأموریت چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از ناوبری در این آبراه کلیدی پس از برقراری آتش‌بس پایدار بررسی شد.

هیلی گفت: «ما در حال تبدیل توافق دیپلماتیک به برنامه‌های نظامی عملی برای بازگرداندن اعتماد به کشتیرانی از طریق تنگه هرمز هستیم.»