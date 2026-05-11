یونیون برلین در این مسابقه که در چارچوب هفته سی‌وسوم بوندس‌لیگا ابتدا با گل آندری ایلیچ پیش افتاد، اما، ماینتس بازی را به تساوی کشاند. در ادامه، گل‌های اولیور برک در دقیقه ۸۸ و یوسیپ یورانوویچ در وقت‌های اضافه، پیروزی یونیون برلین را قطعی کرد.

این نخستین پیروزی یونیون برلین از ماه مارس بود و در چهارمین مسابقه‌ای به دست آمد که اتا پس از برکناری اشتفن باومگارت هدایت تیم را برعهده گرفته است. او پیش از این مسابقه، یک تساوی و دو شکست را تجربه کرده بود.

یونیون برلین با این برد به رتبه دوازدهم جدول بوندس‌لیگا صعود کرد. قرار است ماری لوئیز اتا پس از پایان فصل، هدایت تیم زنان یونیون برلین را برعهده بگیرد.