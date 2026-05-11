سخنگوی صنعت آب: حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی مواجه هستند
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند.
او ادامه داد: «اینکه گفته میشود کشور وارد دوره ترسالی شده، مطلقا درست نیست و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت.»
بزرگزاده گفت: «تهران، البرز، مشهد، ساوه و اراک در صدر مناطق نیازمند مدیریت مصرف آب هستند. پرشدگی سدهای تهران فقط ۲۲ درصد است. حجم آب سد لار به ۶ درصد ظرفیت رسیده است. وضعیت سدهای تهران نسبت به متوسط ۱۰ ساله همچنان منفی است.»
سخنگوی صنعت آب کشور افزود بارندگی در ۱۱ استان کشور «کمتر از نرمال» ثبت شده است.