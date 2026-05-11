بیژن رنجبر، رییس دانشگاه آزاد، در واکنش به ادامه قطعی اینترنت در ایران گفت: «برای ۲۰ هزار عضو هیات علمی دانشگاه درخواست‌هایی ارائه شده و منتظر پاسخ نهایی هستیم.»

او اضافه کرد: «در حال حاضر در ۲۴۵۰ واحد دانشگاهی، مجوز‌های مربوط به آی‌پی‌ها دریافت شده و امکانات لازم برای اتصال به اینترنت فراهم شده است.»

رنجبر ابراز امیدواری کرد که «شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که همه استادان و دانشجویان رضایت داشته باشند».