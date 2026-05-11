تجمع ایرانیان مقیم سوئد در حمایت از انقلاب ملی
بهدنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی با عنوان «یک ملت در گروگان»، ایرانیان مقیم استکهلم یکشنبه ۲۰ اردیبهشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
بیژن رنجبر، رییس دانشگاه آزاد، در واکنش به ادامه قطعی اینترنت در ایران گفت: «برای ۲۰ هزار عضو هیات علمی دانشگاه درخواستهایی ارائه شده و منتظر پاسخ نهایی هستیم.»
او اضافه کرد: «در حال حاضر در ۲۴۵۰ واحد دانشگاهی، مجوزهای مربوط به آیپیها دریافت شده و امکانات لازم برای اتصال به اینترنت فراهم شده است.»
رنجبر ابراز امیدواری کرد که «شرایط بهگونهای پیش برود که همه استادان و دانشجویان رضایت داشته باشند».
حشمتالله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران، در واکنش به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران گفت افزایش حقوق کارگران، رشد تقاضا برای ارز و محدودیت در عرضه کالاها از عوامل اصلی گرانیهای اخیر به شمار میروند.
او افزود بخشی از افزایش قیمتها در بازار «قابل دفاع» است.
ایرانیان مقیم واشینگتن در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشتهای گسترده و اعدام بیوقفه شهروندان تجمع کردند.
اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
همزمان با حملات پهپادی جمهوری اسلامی به شماری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، رسانههای اسرائیلی از شکننده بودن آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن گزارش دادند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ایرانیان ساکن لندن در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به افزایش شمار اعدامها، تشدید سرکوب و قطع اینترنت در ایران تجمع کردند.
آیدین مقیمی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.