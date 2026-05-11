گزارش اعتماد از افزایش اختلاف وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پس از اخراج مهدی تاج از کانادا
روزنامه اعتماد گزارش داد که مقامهای ورزشی جمهوری اسلامی از سفر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا ناراضی هستند، زیرا به اعتقاد آنها او میتوانست بهصورت اینترنتی در جلسه شرکت کند و همین موضوع باعث اختلاف میان مدیران وزارت ورزش و مهدی تاج شده است.
اعتماد به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «پیش از سفر، هم مقامهای رسمی و هم چهرههای ورزشی دارای جایگاه مشورتی به مهدی تاج توصیه کرده بودند از این سفر صرفنظر کند و بهصورت آنلاین در جلسه شرکت کند، اما او این توصیهها را نپذیرفت. همین موضوع و اتفاقات بعدی باعث دلخوری مقامها از مهدی تاج و هدایت ممبینی شده است.»
این روزنامه همچنین عدم حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه دیدار درونتیمی تیم ملی فوتبال در چهارشنبه گذشته و همچنین غیبت مهدی تاج در مراسم قرعهکشی جام ملتهای آسیا در عربستان را از نشانههای این نارضایتی دانست.
اعتماد نوشت غیبت مهدی تاج در این مراسم، با وجود اینکه او علاوه بر ریاست فدراسیون فوتبال ایران، نایبرییس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز هست، پرسشبرانگیز بوده است.
ماری لوئیز اتا، سرمربی یونیون برلین، با پیروزی ۳-۱ تیمش برابر ماینتس، به نخستین زن تاریخ تبدیل شد که در یکی از پنج لیگ معتبر فوتبال مردان اروپا به پیروزی میرسد.
یونیون برلین در این مسابقه که در چارچوب هفته سیوسوم بوندسلیگا ابتدا با گل آندری ایلیچ پیش افتاد، اما، ماینتس بازی را به تساوی کشاند. در ادامه، گلهای اولیور برک در دقیقه ۸۸ و یوسیپ یورانوویچ در وقتهای اضافه، پیروزی یونیون برلین را قطعی کرد.
این نخستین پیروزی یونیون برلین از ماه مارس بود و در چهارمین مسابقهای به دست آمد که اتا پس از برکناری اشتفن باومگارت هدایت تیم را برعهده گرفته است. او پیش از این مسابقه، یک تساوی و دو شکست را تجربه کرده بود.
یونیون برلین با این برد به رتبه دوازدهم جدول بوندسلیگا صعود کرد. قرار است ماری لوئیز اتا پس از پایان فصل، هدایت تیم زنان یونیون برلین را برعهده بگیرد.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت همزمانی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با افزایش تنشها با جمهوری اسلامی، خطر انجام حملات «تروریستی» در خاک آمریکا را افزایش داده است.
براساس این گزارش، کارشناسان امنیتی هشدار دادهاند که مهمترین تهدیدها میتواند از سوی مهاجمان تکنفره یا گروههای افراطی الهامگرفته از ایدئولوژیهای جهادی یا جریانهای تندرو داخل آمریکا باشد.
قرار است جام جهانی ۲۰۲۶ با ۱۰۴ مسابقه برگزار شود که ۷۸ بازی آن در آمریکا خواهد بود. مسابقات در شهرهایی مانند لسآنجلس، میامی و نیویورک برگزار میشود و به نوشتهی گاردین، گستردگی جغرافیایی این رویداد، چالش بزرگی برای نیروهای امنیتی ایجاد کرده است.
تنها مسابقه فینال در ایست رادرفورد نیوجرسی در سطح «رویداد ویژه امنیت ملی» قرار گرفته و بسیاری از مسابقات دیگر نیز در رده پرخطر ارزیابی شدهاند و نیازمند حضور گستردهی نهادهای فدرال امنیتی هستند.
کارشناسان به «اهداف نرم» مانند هتلها، مراکز حملونقل و محل تجمع هواداران بهعنوان نقاط آسیبپذیر اشاره کردهاند. همچنین احتمال حملات سایبری و استفاده از پهپادها از دیگر نگرانیهای مطرحشده در این گزارش است.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که تنشها میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی در ماههای اخیر افزایش یافته و موضوع حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با بحثهای سیاسی و امنیتی همراه شده است.
بارسلونا با هدایت هانسی فلیک دوباره روی قله فوتبال اسپانیا ایستاد و نشان داد که چگونه میتوان از دل بحران، یک امپراتوری جدید بنا کرد.
بارسا شب گذشته در ورزشگاه خانگی، با پیروزی مقتدرانه در الکلاسیکو، دومین قهرمانی پیاپی خود را در لالیگا جشن گرفت.
بارسلون که برای قطعی کردن جام تنها به یک تساوی نیاز داشت، با گلهای زودهنگام مارکوس رشفورد و فران تورس، حریف خود را درهم کوبید تا بیش از ۶۰ هزار هوادار حاضر در ورزشگاه دوباره فریاد قهرمانی سر دهند.
آکادمی «لاماسیا» قلب تپنده و ستون فقرات این تیم جوان است. باشگاه بارسلونا با درک صحیح از محدودیتهای مالی، بهجای ورود به رقابتهای فرسایشی در بازار نقلوانتقالات، بر گنجینههای درونی خود سرمایهگذاری کرد.
ظهور پدیدههایی نظیر لامین یامال، پائو کوبارسی، مارک برنال و مارک کاسادو در کنار نسل کمی قدیمیتر، مثل آلخاندرو بالده، گاوی و فرمین لوپز، تیمی را پدید آورده است که هویت کاتالان در رگهای آن جریان دارد.
این فوتبالیستها که با هزینهای بسیار ناچیز به تیم اصلی رسیدند، اکنون ارزششان به رقمی تبدیل شده است که خریدشان برای ثروتمندترین باشگاههای جهان نیز بسیار گران تمام خواهد شد.
مدیریت هوشمندانه خوان لاپورتا و دکو در انتخاب کادر فنی، نقطه عطف این تحول بود. آنها با کنار گذاشتن نماد باشگاه، یعنی ژاوی هرناندز، و سپردن سکان هدایت به هانسی فلیک، مسیری را انتخاب کردند که به پنج جام مختلف در دو سال گذشته، از جمله دو قهرمانی پیاپی لالیگا، ختم شد.
فلیک نهتنها از نظر تاکتیکی تیم را متحول کرد، بلکه از نظر انسانی نیز به الگوی محبوب هواداران تبدیل شد.
او در حالی شب گذشته تیمش را به سوی قهرمانی هدایت کرد که تنها چند ساعت پیش از مسابقه، پدر خود را از دست داده بود؛ تعهدی مثالزدنی که با تشویقهای بیامان هواداران در طول ۹۰ دقیقه پاسخ داده شد.
دکو در نقش مدیر ورزشی نیز با دقت و وسواس عمل کرد تا قطعات پازل فلیک تکمیل شود. او با جذب دنی اولمو، بازیکنی که بهسرعت در ترکیب جا افتاد، و همچنین انتخاب خوان گارسیا بهعنوان دروازهبانی تعیینکننده، کارایی تیم را به اوج رساند.
گارسیا بارها با مهارهای خود بارسا را در کورس قهرمانی حفظ کرد. جالب اینجاست که کل این سرمایهگذاریها هزینهای کمتر از ۷۵ میلیون یورو روی دست باشگاه گذاشت؛ رقمی که در دنیای امروز فوتبال برای خرید حتی یک ستاره معمولی هم کافی نیست.
اتحاد و روح تیمی در رختکن بارسلونا، رمز اصلی موفقیت در این فصل بود. رختکن بارسا تحت مدیریت عاطفی فلیک به یک «خانواده» تبدیل شد.
بازیکنان لاماسیا که از کودکی کنار هم رشد کردهاند، حالا در سطح اول فوتبال جهان با هماهنگی خیرهکنندهای بازی میکنند. این پیوند عمیق میان بازیکنان و هواداران، غرور ازدسترفته را به کاتالونیا بازگردانده است.
همیشه برای نشستن بر تخت پادشاهی فوتبال، نیازی به کیفهای پر از پول نیست. بارسلونا با تکیه بر فلسفه کلاسیک خود، یعنی اعتماد به جوانان و بازی تهاجمی، بار دیگر به الگویی برای فوتبال جهان تبدیل شده است.
این دومین قهرمانی متوالی در لالیگا، تنها یک جام ساده نیست؛ بلکه تثبیت قدرت نسلی است که میخواهد سالها بر فوتبال اسپانیا و اروپا سیطره داشته باشد.
اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد که مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان از ۱۱ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۷ در لاسوگاس برگزار خواهد شد. این رقابتها نخستین مرحله انتخابی بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس نیز خواهد بود.
اعطای میزبانی مهمترین رویداد کشتی سال ۲۰۲۷ به آمریکا در حالی انجام شد که علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، تهدید کرده بود اگر آمریکا با تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال ایران رفتاری مشابه تیم ملی فوتبال داشته باشد، تلاش میکند با همکاری «کشورهای صاحب کشتی» میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۷ را از آمریکا بگیرد.
آمریکا در سالهای اخیر برای برخی ورزشکاران، اعضا و همراهان تیمهای ملی کشتی ایران، از جمله علیرضا دبیر، ویزا صادر نکرده است. از سوی دیگر، ابهامهایی درباره صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران مطرح شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته است ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در این کشور مخالفتی ندارد، اما درباره همراهان تیم گفته است: «آنها نمیتوانند یک مشت «تروریست» عضو سپاه را بهعنوان روزنامهنگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند.»
بیل راثبرن، مدیر پیشین امنیت المپیک ۱۹۸۴ لسآنجلس و المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا، به نیویورکپست گفت که احتمال میدهد «هستههای خفته» وابسته به جمهوری اسلامی در جریان مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در آمریکا فعال شوند.
او گفت: «تقریبا مطمين هستم که هستههای خفته ایرانی یا نیروهای نیابتی آنها وجود دارند و جام جهانی میتواند فرصتی بزرگ برای حمله باشد.»
کریس سوکر، مقام پیشین افبیآی و مسئول امنیت المپیک زمستانی ۲۰۰۲ سالتلیکسیتی، گفت تنشهای خاورمیانه و حضور تیمها و هواداران کشورهای مختلف، خطر حملات احتمالی را افزایش داده است. او افزود گروههایی مانند حماس، حزبالله، القاعده و داعش میتوانند تهدیدی برای این مسابقات باشند.
به گزارش نیویورکپست، دولت آمریکا ۶۲۵ میلیون دلار برای تامین امنیت جام جهانی اختصاص داده و نهادهایی مانند افبیآی، سرویس مخفی آمریکا و آژانس مدیریت بحران فدرال برای حفاظت از مسابقات هماهنگ شدهاند.
جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و آمریکا میزبان ۷۸ مسابقه، از جمله دیدار نهایی، خواهد بود.